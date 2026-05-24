Росіяни увосьме атакували станцію метро "Лук’янівська" в Києві: які пошкодження та коли вона запрацює

Наслідки атаки / © Associated Press

Під час масованого ракетного удару по Києву росіяни вчергове атакували станцію метро «Лук’янівська».

Як повідомили ТСН.ua у КП «Київський метрополітен», це вже восьмий удар окупантів по цій станції за час повномасштабної війни.

Після кожної попередньої атаки працівники метрополітену швидко відновлювали роботу станції. Якими будуть терміни цього разу — наразі достеменно невідомо, проте відновлювальні роботи вже тривають.

Варто зазначити, що внаслідок ворожої атаки також вигорів Лук’янівський ринок та приміщення ТЦ «Квадрат», розташованого впритул до станції. Постраждав і сам вестибюль «Лук’янівської»: там вибито вікна, двері та пошкоджено інші конструкції.

«У цій частині станції працівники вже все прибрали, але внаслідок дії вибухової хвилі частково пошкоджено ескалаторне обладнання у верхній частині станції. Зараз фахівці працюють над відновленням їхньої роботи. Окрім того, щоб станція повноцінно запрацювала, довкола неї потрібно привести до ладу територію, аби вона була безпечною та доступною для пасажирів», — розповіли ТСН.ua у Київському метрополітені.

У підземці сподіваються, що станція «Лук’янівська» запрацює вже сьогодні, проте точний час поки не прогнозують. Також залишається відкритим питання, чи функціонуватиме вихід у бік ТЦ «Квадрат», який зазнав серйозних руйнувань.

Окрім того, цієї ночі через ворожу атаку постраждав один із виходів станції метро «Хрещатик», що на вулиці Інститутській. Від вибухової хвилі там ущент розлетілося скло на вікнах вхідної групи. Наразі уламки збирають, а вікна планують закрити фанерою. Технічне обладнання станції «Хрещатик» працює у штатному режимі.

Атака по Києву — останні новини

У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Україні — найбільше постраждали Київ та Київщина.

У Києві, за останніми даними, двоє загиблих та понад 77 постраждалих.

У Київській області відомо про двох загиблих і 9 постраждалих, серед них — дитина.

Найбільше постраждалих у Фастівському районі — п’ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень. Загалом у шести районах області пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини.

