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Росіяни вбили 11-річного хлопчика та обстріляли великий обласний центр: подробиці кривавої атаки — відео
Після трьох тижнів боротьби за життя помер 11-річний хлопчик, поранений під час удару по Павлограду. Тим часом окупанти знову атакували дронами Павлоград і Дніпро — подробиці з місця влучань.
У лікарні помер 11-річний хлопчик, поранений у Павлограді на Дніпропетровщині. 31 жовтня росіяни вгатили по місту авіабомбою — тоді постраждали троє дітей та семеро дорослих. Три тижні медики боролися за життя дитини, але врятувати не змогли.
А напередодні Павлоград, а ще й Дніпро окупанти атакували безпілотниками. Побито житло, установи та парк відпочинку. Наслідки нових «прильотів» бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
Нові удари дронами по Павлограду та Дніпру: поранено підлітка
Серія вибухів зранку у Павлограді: у вогні приватні будинки, щонайменше троє поранених.
А це один з ударів по Дніпру — шестеро поранених. Серед них 15-річний хлопець, одна з постраждалих жінок — у тяжкому стані.
Очевидиця: «Гучно було дуже. Пролетіло над домом, а потім був жахливий вибух. Удома все хиталося, падало — вікна, двері, балкони повідчинялися. Було дуже страшно і гучно».
Влучання в алею парку відпочинку та розтрощена багатоповерхівка у Дніпрі
Дрон впав просто на алею у парку відпочинку — люди йшли у справах чи гуляли з песиками.
Очевидець: «Дівчаток дві прибігли з собаками. Одна каже: "Якби я не присіла прибрати за песиком, у мене б поцілило. Я нагнулася, а наді мною таке літає". Тремтіли від страху обидві».
У багатоповерхівці поруч вибило шибки та розтрощило балкони.
Мешканка пошкодженого будинку: «Раптово! І дуже було страшно. Шибки просто посипалися. Ми взагалі ніяк не зреагували — як ішли в кімнаті, так і стали».
Побита податкова, гуртожиток та вцілілі відвідувачі кав’ярні
Вибило шибки у податковій. Також понівечено гуртожиток, приватні будинки та інфраструктуру. У вуличній кавʼярні поблизу епіцентру вибуху відвідувачі дивом уціліли.
Працівник кав’ярні: «Там воно далі впало, сюди осколки долетіли. Трішки нам дах побило. Десь тут просто цілий мотор валявся. Тут людей було багато ввечері, але благо — усі цілі були».
Понівечені будівлі люди намагаються прикрити від зливи. Водночас повітряна тривога у Дніпрі лунає ледь не безперестанку.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРАМП і ПУТІН уже зустрілися в Китаї! Трагічний удар по Одесі! | ТСН 7:00 19 листопада