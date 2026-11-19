Наслідки обстрілу Дніпропетровщини / © ТСН

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У лікарні помер 11-річний хлопчик, поранений у Павлограді на Дніпропетровщині. 31 жовтня росіяни вгатили по місту авіабомбою — тоді постраждали троє дітей та семеро дорослих. Три тижні медики боролися за життя дитини, але врятувати не змогли.

А напередодні Павлоград, а ще й Дніпро окупанти атакували безпілотниками. Побито житло, установи та парк відпочинку. Наслідки нових «прильотів» бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.

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Нові удари дронами по Павлограду та Дніпру: поранено підлітка

Серія вибухів зранку у Павлограді: у вогні приватні будинки, щонайменше троє поранених.

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А це один з ударів по Дніпру — шестеро поранених. Серед них 15-річний хлопець, одна з постраждалих жінок — у тяжкому стані.

Очевидиця: «Гучно було дуже. Пролетіло над домом, а потім був жахливий вибух. Удома все хиталося, падало — вікна, двері, балкони повідчинялися. Було дуже страшно і гучно».

Влучання в алею парку відпочинку та розтрощена багатоповерхівка у Дніпрі

Дрон впав просто на алею у парку відпочинку — люди йшли у справах чи гуляли з песиками.

Очевидець: «Дівчаток дві прибігли з собаками. Одна каже: "Якби я не присіла прибрати за песиком, у мене б поцілило. Я нагнулася, а наді мною таке літає". Тремтіли від страху обидві».

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У багатоповерхівці поруч вибило шибки та розтрощило балкони.

Мешканка пошкодженого будинку: «Раптово! І дуже було страшно. Шибки просто посипалися. Ми взагалі ніяк не зреагували — як ішли в кімнаті, так і стали».

Побита податкова, гуртожиток та вцілілі відвідувачі кав’ярні

Вибило шибки у податковій. Також понівечено гуртожиток, приватні будинки та інфраструктуру. У вуличній кавʼярні поблизу епіцентру вибуху відвідувачі дивом уціліли.

Працівник кав’ярні: «Там воно далі впало, сюди осколки долетіли. Трішки нам дах побило. Десь тут просто цілий мотор валявся. Тут людей було багато ввечері, але благо — усі цілі були».

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Понівечені будівлі люди намагаються прикрити від зливи. Водночас повітряна тривога у Дніпрі лунає ледь не безперестанку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРАМП і ПУТІН уже зустрілися в Китаї! Трагічний удар по Одесі! | ТСН 7:00 19 листопада

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