Росіяни вбили 23-річну вагітну Діану: подробиці моторошної атаки по Дніпропетровщині

23-річна Діана, яка загинула у Кам'янському / © ТСН

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Росіяни обстріляли місто Кам’янське у Дніпропетровській області. Ціллю окупантів стало пологове відділення місцевої лікарні.

23-річна жінка, яка була на 7-му місяці вагітності, загинула. Ще одна вагітна — поранена. Її намагаються врятувати лікарі. Загалом загиблих троє, а поранених — уже 22.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Внаслідок нічної атаки по Кам’янському загинула 23-річна Діана. Вона у лікарні саме чекала на народження сина. Ще одна вагітна дістала поранення, за життя жінки борються лікарі.

23-річна вагітна, яку вбили росіяни / © ТСН

Удари балістикою були вночі. Окупанти спрямували ракети на середмістя Камʼянського. Вибухи пролунали майже одразу після тривоги. Медичні заклади розтрощено вщент.

За кілька годин до удару тут народився хлопчик. Девʼятьох немовлят та їхніх мам встигли спустити в укриття.

Постраждали медики, що рятували пацієнтів. їхні життя поза небезпекою. Із перевʼязаними ранами вони розбирали потрощені палати та пологові зали.

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Лікарня / © ТСН

Ще один загиблий — літній чоловік у сусідньому терапевтичному корпусі. Він був у паліативному відділенні. Родичі пацієнтів кажуть: чимало пацієнтів просто не встигли сховатися. Загалом у медзакладах уночі було близько сотні людей, пʼятеро дістали поранення. Тут розтрощені кабінети та палати.

Загалом у півсотні будинків повибивало шибки. Понад три сотні вікон розлетілися на друзки. У середмісті Камʼянського чималі руйнування.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 новини 30 липня. Удар по ПОЛОГОВОМУ! ТРАМП встановив ДЕДЛАЙН для Путіна!

Нагадаємо, про загибель дівчини раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський.

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За його словами, вночі 29 липня росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське. Під атаку потрапила територія міської лікарні.