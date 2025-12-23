Росіяни вбили 4-річну дівчинку та чоловіка на власному подвір'ї: нові подробиці масштабного обстрілу України

Росіяни вкотре здійснили ракетний удар по Україні / © ТСН

Україна оговтується від чергового воєнного злочину окупантів. Під ударом опинилися чотири області. Ракети та «Шахеди» поцілили в енергооб’єкти та житлові будинки, забравши життя найменших.

Про наслідки ворожої атаки розповідає кореспондентка ТСН Анна Махно.

Житомирщина: лікарі не змогли врятувати дошкільня

Найстрашніші новини надійшли з Житомирської області. Російські дрони поцілили прямо у житловий сектор.

Загибель дитини: Внаслідок вибуху поранення отримали двоє дітей — 11 та 4 років. Малечу госпіталізували, проте життя 4-річної дитини врятувати не вдалося.

Руйнування: Уламки «Шахедів» залітали прямо у дитячі кімнати та на балкони багатоповерхівок. Загалом у регіоні п’ятеро постраждалих.

Хмельниччина: смерть на власному подвір’ї

У Шепетівці жертвою атаки став 72-річний чоловік. Уламок російської ракети вбив його прямо біля власної хати. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено корпус місцевої лікарні та багатоквартирні будинки. Регіон частково залишився без світла через удари по критичній інфраструктурі.

Рівненщина: «Уламок пролетів мимо голови»

На Рівненщині через атаку на енергосистему зафіксували 300 тисяч відключень. Електрику вдалося оперативно відновити, проте десятки людей залишилися з розбитими домівками.

Місцевий житель Володимир розповідає, що святкує другий день народження — величезний уламок пробив стіну і пролетів у сантиметрах від його голови.

У селах утворилися величезні вирви, вибуховою хвилею пошкоджено цілі вулиці.

Чернігівщина: масштабні пожежі на об’єктах інфраструктури

Ворог запустив по області понад десяток «Шахедів».

У Прилуцькому районі 40 рятувальників кілька годин приборкували полум’я на підприємстві.

У Семенівці дрони-камікадзе атакували лісгосп та приватні будинки.

Внаслідок влучання в енергооб’єкт у Новгород-Сіверському низка населених пунктів опинилася в темряві.

Зараз волонтери та добровільні пожежні команди в авральному режимі закривають вікна плівкою. Це критично важливо, оскільки синоптики прогнозують нічні морози. Влада обіцяє найближчим часом надати всі необхідні будматеріали для ремонту дахів та фасадів.

