Росіяни вбили найбільшого в Україні крокодила Гену: що відомо (відео)

Крокодил, якого вбили росіяни / © ТСН

Реклама

Найбільший в Україні крокодил загинув, а єдиний державний прісноводний акваріум понівечено внаслідок ракетної атаки по Дніпру. Росіяни потрощили навчально-науковий комплекс Дніпровського національного університету, де живуть тисячі риб з різних континентів, зокрема й рідкісних видів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росія атакувала гігантський акваріум

Фасад зі скла, завдяки якому будівля була схожа на гігантський акваріум, розлетівся на друзки. Вікна та прозорі конструкції майже всі знищено потужним вибухом.

Реклама

Одразу після атаки шоковані працівники побігли перевіряти стан головного пожильця акваріума — відомого триметрового крокодила Гену. На місці тераріуму, де мешкав цей найбільший за розмірами крокодил в Україні, на людей чекало страшне видовище. Тварина лежала у неприродній позі. Одразу спохватилися, зайшли безпосередньо до нього, намагалися реанімувати, але швидко зрозуміли, що вже все — серце улюбленця зупинилося.

В акваріумі збереглися архівні кадри його останнього годування під характерне клацання щелеп. Пані Лариса невтомно годувала Гену протягом двадцяти років. Вона зі сльозами показує старі відео на телефоні: «Залазив на решітку. Це але друга половинка, він ще дивиться — може, кинеш? То вже став ледачим. Кажу йому: давай, рухатися треба, зарядка потрібна».

Біологи розповіли, як взимку врятували крокодила

Те, що її багаторічний вихованець не пережив потужного ракетного удару та сильного акустичного стресу, жінка досі відмовляється повністю усвідомити.

Лариса Єрух, провідна біологиня навчально-наукового комплексу «Акваріум»: «Він був як мужчина, який спокійно лежить на дивані. Він був дуже спокійний і взагалі чудовий. Він мене любив, наскільки міг своєю крокодильською любовʼю».

Реклама

Пані Лариса власноруч відігрівала свого триметрового вихованця всю зиму під час тривалих аварійних знеструмлень міста. Тоді науковці щиро сподівалися, що найгірші випробування для них уже позаду.

Лариса Єрух, провідна біологиня навчально-наукового комплексу «Акваріум»: «Температура нижче 12 градусів — це для них летальна. Ми тут ночували, майже жили всю зиму. На жаль, його ж не вдягнеш. Холодний він зсередини, тому гріється виключно ззовні. Ми що могли — робили. І дуже прикро, що цю важку зиму ми пережили, ми дуже старалися, а не вижили саме влітку».

Це, на жаль, уже не перші болісні втрати дніпровського акваріума. Раніше після чергових потужних вибухів у місті від надмірного стресу просто викинувся з води найстарший в Україні самець фруктових піраній. Дві сорокарічні самиці після цього залишилися в басейні самі.

Перлина на сто тисяч літрів: як рятували рідкісних риб

Зараз цей комплекс у Дніпрі — єдиний державний акваріум на підконтрольній Україні території. Другий такий об'єкт залишився у тимчасово окупованому Криму.

Реклама

У Дніпрі науковцями зібрано унікальну колекцію — чотири тисячі прісноводних риб з усіх континентів та найвіддаленіших островів планети, крім Антарктиди. Головна перлина закладу — великий тунельний акваріум на сто тисяч літрів води.

Микола Єрух, директор навчально-наукового комплексу «Акваріум»: «Наш центральний акваріум, на щастя, вцілів. Тобто його або капітальна стіна вберегла, або просто якийсь щасливий випадок. Хоча двері в експозиції всі повідчиняло — навіть ті, що були щільно зачинені, їх буквально повиривало разом із петлями».

Цей університетський акваріум використовується передусім для навчання студентів та проведення тривалої наукової роботи. Під час атаки деякі демонстраційні резервуари не витримали ударної хвилі. Один із них повністю лопнув, і вода почала стрімко зливатися. На щастя, на самому дні трошки води залишилося, тому риб встигли дуже швидко перемістити до іншого акваріума, і вони фізично не постраждали.

Утім, величезні вибиті вікна будівлі закрити досі так і не змогли — у напівзруйнованих залах гуде постійний протяг.

Реклама

Де саме тепер брати кошти на термінове відновлення унікальної споруди, в акваріумі наразі не знають. Університетський комплекс перебуває в офіційному підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України, проте кошторису на ремонтні роботи там ще навіть не складено. Тож біологи та науковці дуже сподіваються на фінансову допомогу небайдужих громадян та меценатів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: “Він любив мене своєю крокодильською любовʼю”! У Дніпрі через обстріл загинув улюбленець тисяч дітей

Новини партнерів