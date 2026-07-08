Росіяни вдарили дроном по маршрутці з людьми: є загибла та поранені (відео)

Росія у Херсоні атакувала маршрутку / © ТСН

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Вранці росіяни обстріляли громадський і цивільний транспорт Херсона. Безпілотник увігнався у маршрутку — загинула 72-річна жінка, ще семеро містян зазнали поранень. Один чоловік у вкрай тяжкому стані. Також окупанти атакували цивільні легковики — є загиблий та двоє постраждалих. А напередодні з артилерії гатили по житлових кварталах міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Росіяни атакували маршрутку в Херсоні

Літній ранок у Херсоні росіяни знову перетворили на трагедію. О сьомій годині, коли містяни їхали на роботу, у маршрутку вганяється FPV-дрон. Саме тоді, коли у транспорті було найбільше пасажирів.

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Оператор безпілотника не міг не бачити, що це громадський транспорт із цивільними. Але свідомо спрямовує дрон саме у салон. На місці гине жінка, ще шестеро пасажирів зазнають вибухових травм. Один з них тяжкий. Водій контужений.

Атаки на цивільні автомобілі та артилерійські обстріли

Далі під прицілом ворожих дронів опиняються цивільні авто. У середмісті росіяни вбивають водія легковика, а в Корабельному району ранять двох чоловіків, які теж їхали в машині.

По цьому ж району напередодні гатили з артилерії. І били, звісно ж, по житлових будинках. Один розвалили повністю. Власниця дивом вціліла.

Місцевий житель, очевидець обстрілу: «І вона там якраз лягла відпочивати. І, словом, стіна впала, як вибухнуло. І її придавило, ноги придавило. І вона ледь звідти вилізла».

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Жінку вдалося самотужки витягти з-під небезпечних завалів, до медичного закладу її дуже швидко доправили правоохоронці.

Як пізніше з’ясувалося, на жінку, окрім зруйнованої стіни, ще й упав важкий холодильник. Очевидці згадують: «Вона отак лежала — стіна разом з холодильником. Ото стіна ота упала». Постраждала досі перебуває у важкому шоковому стані та має численні травми.

Росіяни випалюють український врожай

Тим часом навколо Херсона палає новий врожай, який цілеспрямовано підпалюють росіяни своїми дронами.

Біля прифронтових сіл Високе та Борозенське внаслідок скидів згоріли десятки гектарів стиглих пшеничних полів. Через це на великій площі займається сухостій і сильним вітром жене вогонь далі, знищуючи все на своєму шляху. Ліквідація наслідків ударів триває.

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