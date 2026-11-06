Росіяни вдарили дроном по волонтерці під час порятунку тварини: жінка шокувала історією, як вижила

Тетяна та медик / © ТСН

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Втратила ногу, коли рятувала покинутих тварин у прифронтовому селищі Покровське на Дніпропетровщині. У Дніпрі медики рятують жительку, яка дивом вижила після цілеспрямованого удару російського FPV-дрона. Тетяна залишалася вдома, попри щоденні ворожі атаки, аби годувати песиків та котів, які опинилися на вулиці. Тепер після відновлення жінка прагне якнайшвидше повернутися до своїх підопічних.

Дрон атакував авто волонтерки

Розповідає анекдоти та повсякчас демонструє оптимізм: пані Тетяна між операціями не нарікає на пережите. Каже, що щиро щаслива, бо залишилася жива.

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Тетяна, поранена волонтерка: «Я за звичкою закинула ногу, бо я цю ногу ще відчуваю. Оце так зробили операцію добре!»

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Ось усе, що лишилося від її легковика після влучання ворожого безпілотника. Вона саме їхала, аби погодувати тварин, і згадує: все сталося раптово.

Тетяна, поранена волонтерка: «Я, чесно, оцю свою заразу не очікувала побачити зовсім. Їхала додому і думала, що нарешті на курячих лапках зварила своїм бульйон. Бо курячих лапок вони не бачили місяця півтора. От і все».

Порятунок чотирилапих під КАБами та дронами

Сотні тварин стали безхатьками через росіян. У селищі Покровське — зграї котів та собак, чиї власники були змушені виїхати через щоденні атаки та обстріли.

Годувати та давати тваринам воду — Тетяна разом із небайдужими місяцями під КАБами та дронами намагалися допомогти чотирилапим вижити у прифронтовій зоні.

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Після удару дрона по авто Тетяна з останніх сил втримала кермо на дорозі та загальмувала. Зізнається: намагалася будь-що вижити, бо знала, що на неї чекають тварини. Її з понівеченою ногою рятували випадкові водії, які проїжджали повз.

Операції у Дніпрі та мрія про притулок

Турнікет, який одразу наклали на місце травми, врятував волонтерку від масивної крововтрати. Вже у Дніпрі Тетяну прооперували кілька разів, аби вона змогла якнайшвидше встати на протез.

Лікар дніпровської лікарні: «Мета — сформувати культю так, щоб якнайшвидше сів протез. Вона не може сидіти на місці. Якби її відпустили, вона б уже стрибала на одній нозі по всьому відділенню».

Нині Тетяна намагається якомога швидше оговтатися після пережитого, аби повернутися до своїх чотирилапих підопічних.

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Вона закликає суспільство допомагати тваринам і мріє знайти можливість побудувати притулок у безпечному місці, де песики та коти з прифронтових селищ змогли б жити без голоду та постійних вибухів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРАМП анонсує МАСШТАБНУ УГОДУ! 3 КАБи по КРАМАТОРСЬКУ! | ТСН 17:00 6 листопада

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