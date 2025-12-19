Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю: люди розповіли про вибухи та "прильоти"

Наслідки атаки по Запоріжжю / © Запорізька ОВА

Удень, під час чергового авіанальоту, Запоріжжя здригнулося від потужних вибухів. Російські терористи поцілили керованими авіабомбами по житлових кварталах. Одна з бомб вибухнула посеред приватного сектору, залишивши після себе величезну вирву та руїни замість будинків. Семеро людей постраждали, а дивом вцілілі мешканці розповідають про пережите пекло.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

«Я схопив дитину і впав на неї»: розповіді очевидців

Вирва завглибшки в кілька метрів, потрощені стіни та розкидані речі — такий тепер вигляд має одна з вулиць міста. Подружжя Марія та Анатолій досі не можуть отямитися. Їхня оселя за секунду перетворилася на купу будівельного сміття.

Власник сусідньої двоповерхівки В’ячеслав дістав акубаротравму. Чоловік ледь тримається на ногах: «Шум у вухах, досі не можу відійти».

Пан Олександр, який у момент атаки був удома з трирічною малечею, каже — врятувала реакція. Щойно почув свист, кинувся до дитини.

Хлопець був на онлайн-уроці під час вибуху

Пані Лілія ледь стримує сльози, згадуючи перші хвилини після вибуху. Її 13-річний син у цей час був удома сам — підключився до дистанційного навчання.

«Дитина була вдома, 8 клас, підключився до уроків. А ми з чоловіком завезли меншого до школи і поїхали ялинку обирати. Син зателефонував, каже — тут гепнуло і сусіди шось палять. На другому поверсі вирвало батарею, а він сидів поруч і вікно поруч — не знаю, Бог відвів», — ділиться жінка.

Наслідки терору: десятки пошкоджених будинків

За даними кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової, щонайменше два будинки зруйновані вщент, ще десятки залишилися без дахів, вікон і дверей. Постраждало семеро людей, у більшості — гостра реакція на стрес та травми вух.

Окрім житлового сектору, окупанти поцілили по території місцевого підприємства. Також зафіксовано удар по іншому району міста, де поранення дістала ще одна людина.

Наразі на місцях «прильотів» працюють рятувальники, медики та комунальники. Люди намагаються врятувати бодай якісь вцілілі речі з-під завалів своїх домівок.

