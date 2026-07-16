Росіяни вдарили по обласному центрі України: страшні вибухи, загинуло троє людей (фото, відео)

Наслідки удару по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Запоріжжя важко оговтується від нових жорстоких ударів російських авіабомб. Напередодні одна з них забрала життя трьох людей, іще 15 — дістали поранення різного ступеня тяжкості. Декілька десятків мешканців в один момент зосталися без житла. Ще одна авіабомба поцілила по об’єкту критичної інфраструктури міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Що відомо ро атаку на Запоріжжя

Потрощена триповерхівка, купи будівельного сміття та вщент згорілі автомобілі на подвір’ї — такий страшний вигляд має місце чергового воєнного злочину РФ. Просто під вікна цивільним людям влетів російський керований авіабомбовий снаряд (КАБ). Він миттєво потрощив конструкції будівлі.

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Наразі фахівці екстрених служб повністю евакуювали всіх мешканців цього будинку, адже споруда офіційно визнана аварійною. Через сильні пошкодження тримальних стін будь-якої миті може повністю обвалитися цілий під’їзд.

Від уламків російського КАБу на місці трагічно загинули троє людей — це були звичайні перехожі, які під час атаки просто проходили повз будинок. Рятувальники ДСНС під звуки сирен обережно виносять загорнуті тіла загиблих.

У дворі на лавках та завалах сидять налякані люди — це мешканці поруйнованої багатоповерхівки, які розгублено дивляться на наслідки прильоту. В їхніх пакетах та сумках лежить лише те, що вони встигли нашвидкуруч схопити та винести з розтрощених квартир. Пані Тетяна Степанівна залишилася практично без особистих речей, адже в перші секунди після вибуху рятувала свою перелякану собаку.

Тетяна Степанівна, постраждала від російської атаки: «Вона так кричала, бідна, так сильно боялася… Вона ж також жива істота, теж як людина все розуміє».

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Що робити далі і де тепер жити — жінка гадки не має. Квартира, в яку вона протягом багатьох років вкладала всі свої заощадження та сили, в одну мить перетворилася на суцільну небезпечну руїну.

Тетяна Степанівна, постраждала від російської атаки: «Квартири немає, тільки-но зробили хороший ремонт, дуже шкода всього… Чутно було, як воно летіло, бахкало сильно і дуже голосно. І в один момент усе почало руйнуватися навколо. Посипалося і на кухні, і в залі, і в спальні, і в коридорі. Вхідні двері сильно заклинило від удару, через вікно мене не змогли дістати. Рятувальникам довелося різати залізо спеціальним гідравлічним інструментом, щоб відчинити двері та витягти мене на вулицю».

Нове оповіщення про КАБи та порятунок через вікна

Залишилася без даху над головою і пані Алла Калюжна. Жінка каже, що сьогодні під час тривоги в місті вперше спрацювало нове мобільне оповіщення, яке спеціально ввели для попередження цивільних про наближення КАБів з повітря. Тож жінка вирішила не ризикувати життям і вчасно сховалася за правилом двох стін.

Алла Калюжна, постраждала від російської атаки мешканка: «Ми сюди стали, у безпечне місце. Перші КАБи пролетіли повз — нормально, тихо. Потім подивилися на телефон — летить другий захід авіабомб. І тут почалося… Все навколо повивалювало вибуховою хвилею, нас там у коридорі привалило конструкціями, а двері заклинило. Ми були разом із донькою. Почали шкрябатися крізь завали і врешті самостійно вилізли на вулицю через вікно, бо двері намертво заклинило. Двері вже потім рятувальники ДСНС відчиняли».

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А от родина пані Людмили вибиралася з-під завалів власної квартири повністю самотужки. А вже потім, згуртувавшись, люди на руках виносили літню бабусю. Жінка каже, що зараз вони терміново їхатимуть до родичів у безпечніше місце, а далі — уявити не можуть, як житимуть після втрати майна.

Людмила, постраждала від російської атаки: «Прикидало нас сильно будівельними уламками. Самі себе потроху вирили з-під пилу, а потім ледве бабусю змогли спустити на вулицю — вона у нас взагалі не ходить самостійно».

Поранення містян та удар по інфраструктурі

Загалом через цю ворожу атаку поранення дістали 15 людей. Один із постраждалих — пан Володимир Андрійович, який під час вибуху отримав численні травми у власному помешканні. Чоловік показує журналістам свою розгромлену оселю.

Володимир Андрійович, постраждалий від російської атаки містянин: «Ось моя кімната. Тут раніше були міжкімнатні двері — тепер їх немає, зникли без жодного сліду. Вікно он там стояло, телевізор на полиці висів — тепер усе це на підлозі валяється уламками. Я тільки-но присів на диван відпочити, і мене в цю ж секунду притиснуло стіною та меблями».

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Ця російська авіабомба також повністю розтрощила та спалила припарковані поруч із будинком приватні автівки запоріжців. А ще одна бомба з цього ж вильоту тактичної авіації РФ поцілила в об’єкт критичної інфраструктури міста, спричинивши руйнування та пожежу. На місці влучань продовжують працювати комунальники, волонтери та рятувальні служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака БАЛІСТИКОЮ по КИЄВУ! Зміни в УРЯДІ! ФЕДОРОВ залишає Міноборони! | ТСН 07:00 16 липня

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