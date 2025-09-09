Росіяни вдарили ракетою по будинку Кабміну: що відбувається всередині і які наслідки обстрілу

Удар по будинку Кабміну / © Юлія Свириденко

Третю добу столичні рятувальники ліквідовують наслідки руйнівної атаки по будівлі Кабінету міністрів. Працівники ДСНС за допомогою важких кранів розбирають зруйновані перекриття та конструкції. Після стабілізаційних робіт експерти мають обслідувати пошкоджені приміщення та визначити перелік відновлюваних робіт.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Журналістів ведуть напівтемними коридорами урядової будівлі. У правому крилі будинку уряду на верхніх поверхах розташовані кабінети міністерств фінансів та економіки. Зараз вони без електрики, в коридорах стоїть вода та різкий сморід горілого.



«Це 9 та 10 поверхи урядової будівлі, точніше все що від нього залишилося. Сюди влучила російська ракета „Іскандер“ і дивом бойова частина не здетонувала. Якщо бойова частина вибухнула та частина урядової будівлі перетворилась на руїни», — каже кореспондент ТСН.

На місці ліквідації пожежі вибухотехніки і досі знаходять рештки російської ракети. Це речові докази чергового злочину росіян. Нині ж рятувальники продовжують розбирати завали та зміцнювати пошкоджені елементи конструкцій.

«Ще багато конструкцій нестабільні, це все має бути розібрано і зроблені безпечні умови, щоб зайшли будівельники, ремонтники які обстежать і зроблять висновки що робити далі», — каже голова ДСНС України Андрій Даник.

7 вересня о 6 ранку під час масованої повітряної атаки в будівлю Кабміну влучила балістична ракета. Паливний бак із ракетним паливом вибухнув і почалася сильна пожежа. Вибухова хвиля та вогонь частково зруйнували фасад, дах, підлогу, міжповерхові перекриття та перегородки. Кілька десятків кабінетів залишилися без вікон та дверей. Дві години рятувальники намагалися приборкати вогонь.



«Ліквідація пожежі ускладнювалась тим, що дуже багато дерев’яних конструкцій в елементах будівлі, полум’я дуже швидко розповсюджувалось, велике пожежне навантаження із самого початку. Це вже була 7 локація по Києву, тобто підрозділи ДСНС вже на 6 працювали і тому йшло поетапне нарощування сил та засобів», — каже очільник ДСНС України.



Двома поверхами нижче від епіцентру влучання розташовані зала для урядових засідань та кабінет прем’єр-міністра — вони постраждали частково. Юлія Свириденко того ж дня оприлюднила фото зруйнованих приміщень і запевнила, що російський терор не зупинить роботу уряду. Наслідки влучання російської ракети на власні очі побачили керівники дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Їм показали не тільки руйнування, що є прямим свідченням небажання Росії наближатися до миру та відвертим глузуванням агресора над дипломатичними зусиллями цивілізованого світу, заявила українська прем’єрка.

