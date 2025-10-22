- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни вдарили трьома "Шахедами" по дитсадку у Харкові: Терехов розповів подробиці
Російські окупанти атакували дитсадок трьома дронами.
Росіяни вдарили трьома «Шахедами» по приміщенню дитячого садка у Харкові. Малеча встигла заховатися у підвалі будинку.
Про це в етері ТСН сказав міський голова Харкова Ігор Терехов.
«Було влучання трьох „Шахедів“, всі вони були спрямовані по приватному дитячого садочку. На щастя, діти були евакуйовані у найпростіше укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього дитсадка. Працівники ДСНС евакуювали усіх дітей», — сказав Ігор Терехов.
Окупанти повністю знищили другий поверх дитячого садка.
“Постраждало 6 людей, 5 з яких - це комунальники, які працювали поряд із цією будівлею. На жаль, одна людина загинула”, - сказав міський голова Харкова.
Також пошкоджено будівлі поруч.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 22 жовтня. РФ ГАТИЛА ПО ЕНЕРГЕТИЦІ! Масштабні руйнування та загиблі!
Нагадаємо, 22 жовтня російські «Шахеди» масовано атакували Харків. Три дрони влучили у приватний дитсадок, через що обвалився другий поверх та виникла пожежа. Загинув 40-річний чоловік, постраждали семеро комунальників, які працювали поруч. Діти залишилися неушкодженими.