Росіяни вдарили трьома "Шахедами" по дитсадку у Харкові: Терехов розповів подробиці

Атака на Харків / © ДСНС

Росіяни вдарили трьома «Шахедами» по приміщенню дитячого садка у Харкові. Малеча встигла заховатися у підвалі будинку.

Про це в етері ТСН сказав міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Було влучання трьох „Шахедів“, всі вони були спрямовані по приватному дитячого садочку. На щастя, діти були евакуйовані у найпростіше укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього дитсадка. Працівники ДСНС евакуювали усіх дітей», — сказав Ігор Терехов.

Окупанти повністю знищили другий поверх дитячого садка.

“Постраждало 6 людей, 5 з яких - це комунальники, які працювали поряд із цією будівлею. На жаль, одна людина загинула”, - сказав міський голова Харкова.

Також пошкоджено будівлі поруч.

