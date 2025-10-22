ТСН у соціальних мережах

149
1 хв

Росіяни вдарили трьома "Шахедами" по дитсадку у Харкові: Терехов розповів подробиці

Російські окупанти атакували дитсадок трьома дронами.

Автор публікації
Марія Бойко
Атака на Харків / © ДСНС

Росіяни вдарили трьома «Шахедами» по приміщенню дитячого садка у Харкові. Малеча встигла заховатися у підвалі будинку.

Про це в етері ТСН сказав міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Було влучання трьох „Шахедів“, всі вони були спрямовані по приватному дитячого садочку. На щастя, діти були евакуйовані у найпростіше укриття, яке розташоване у підвальному приміщенні цього дитсадка. Працівники ДСНС евакуювали усіх дітей», — сказав Ігор Терехов.

Окупанти повністю знищили другий поверх дитячого садка.

“Постраждало 6 людей, 5 з яких - це комунальники, які працювали поряд із цією будівлею. На жаль, одна людина загинула”, - сказав міський голова Харкова.

Також пошкоджено будівлі поруч.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 22 жовтня. РФ ГАТИЛА ПО ЕНЕРГЕТИЦІ! Масштабні руйнування та загиблі!

Нагадаємо, 22 жовтня російські «Шахеди» масовано атакували Харків. Три дрони влучили у приватний дитсадок, через що обвалився другий поверх та виникла пожежа. Загинув 40-річний чоловік, постраждали семеро комунальників, які працювали поруч. Діти залишилися неушкодженими.

149
