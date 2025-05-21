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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

Росіяни вкрили вогнем одне із великих міст України: фото, відео

Росіяни вкотре атакували Херсон. Місцеві жителі розповіли про наслідки атаки.

Автор публікації
Світлана Павук
Херсон

Наслідки обстрілу Херсона / © ТСН

У Херсоні росіяни обстріляли автобус та атакували Корабельний район. У місті через окупантів постраждали 10 людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Світлани Павук.

Напередодні росіяни з безпілотника атакували міський автобус.

«Звідси пішла вибухова хвиля, поривало двері, підлогу, все. Це й врятувало людей — людей було мало, вони були в салоні, а вибухова хвиля пішла ззаду», — каже водій.

П’ятеро пасажирів отримали поранення різної тяжкості.

А за півтори години росіяни почали з артилерії обстрілювати житлові будинки Корабельного району. Люди кажуть, було щонайменше сім вибухів. Постраждали п’ятеро мешканців цих будинків: вони під час артудару були у своїх квартирах. Більшість із потерпілих — літні люди. Вони після пережитого з високим тиском і у стані шоку.

За ці роки обстрілів вони вже всі знали, що найнебезпечніше місце у квартирі — біля вікон. Тому усі ховаються чим подалі від них.

У жителя Херсона — уламкове поранення руки, каже, врятувався, бо заздалегідь забарикадував вікна.

«Добре, що вікна були подушками закриті, подушки всі побиті, як решето. Подушки нас врятували, якби не подушки, ми б там і залишилися», — каже він.

Чоловік розповів — хотів з дружиною спуститися в підвал, та не встигли, сховалися в коридорі.

Ще одна жителька Херсона в момент прильоту була на роботі. Але їй теж знадобилася допомога медиків після того як вона побачила свою розбомблену квартиру на третьому поверсі.

А недалеко від будинків, які постраждали від артилерійського обстрілу, було знайдено ще й ворожий безпілотник. Він приземлився на території дитячого садка. Вибухотехніки уже прибрали пристрій, щоб після огляду знешкодити його. І такі комбіновані атаки Херсон проживає чи не щодня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 06:00 новини 21 травня. НІЧНІ ВИБУХИ В УКРАЇНІ! Угорщина полює на "шпигунів"!

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Дата публікації
Кількість переглядів
265
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