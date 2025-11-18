Росіяни влаштували "полювання" на знімальну групу ТСН в Оріхові: шокувальні подробиці

Оріхів / © ТСН

Росіяни обстрілюють місто Оріхів на Запоріжжі авіабомбами артилерією та роями дронів.

Вулиці Оріхова всіяні уламками від снарядів. І останнім часом майже безлюдні. Бо кожен, хто наважиться вийти з укриття, стає мішенню для російських FPV-дронів та «Молній». Попри це, в місті залишаються майже 700 жителів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Яка ситуація в Оріхові

Оріхів колись було квітучим містом, зараз росіяни його знищують. Середмістя потрощене. За декілька годин до заїзду ТСН росіяни скинули сюди авіабомби. Одна вдарила в дорогу біля ЦНАПу.

Проте артилерія та КАБи — не єдина загроза. Прогулянка цим містом може коштувати життя. В Оріхові стає дедалі небезпечніше. Вдень вулицями ворожі FPV-дрони полюють на цивільних.

За останній місяць дронових атак побільшало в десятки разів. Тому вдень, кажуть місцеві, намагаються зайвий раз зі сховків не виходити.

Пан Анатолій каже, в росіян полювання на цивільних — вже звична справа. Днями атакували працівників обленерго.

Спорожнілими вулицями блукає багато тварин. Від голодної смерті чотирилапих рятують пенсіонери, які не хочуть покидати небезпечне місто.

Біля залізничного вокзалу самі руїни, розбитий елеватор, потрощені колії. Поруч з вокзалом — залишки касетної авіабомби. Довкола неї — нерозірвані осколкові кульки, практично непомітні в траві. Аби не наражати місцевих на небезпеку, військові знищують їх на місці.

Як росіяни влаштували “полювання” на знімальну групу ТСН

«10 хвилини на відкритій місцевості і нас помічає російський дрон-розвідник, тому швидко ховаємось в будівлю вокзалу. Справжнє полювання росіяни відкрили і на нашу команду. Декілька годин ми не могли вийти з будівлі через ворожі FPV. Перебіжками ми дістались потрощеної місцевої лікарні. Вцілілий корпус будівлі послугував нам укриттям. Далі швидко дістались центру та нашої автівки. Вже у безпечному місці військові пояснили, всі ризики, які ми пережили», — каже кореспондентка ТСН.

«Дрони літали дуже низько, дрони переходили в режим ждунів, коли піднімався черговий коригувальник. Цих 2-3 години — насправді те, що відчувають наші бійці щодня», — каже прес-офіцер 65 ОМБР Сергій Скібчик.

Щоденні атаки фпв дронами — буденність, в якій живуть не лише наші військові, а й цивільні. Через засилля ворожих БпЛА значно розширилась зона небезпеки. Тому вояки насамперед працюють над удосконаленням техніки. І потребують нашої підтримки.

В Оріхові, попри надзвичайно складну безпекову ситуацію, досі залишається майже 700 цивільних. А наша знімальна група, ймовірно, стала останньою, кому дозволили побувати у віддалених районах розбитого міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СПРАВЖНЄ ПОЛЮВАННЯ РОСІЯНИ ВІДКРИЛИ НА ЗНІМАЛЬНУ ГРУПУ ТСН в ОРІХОВІ