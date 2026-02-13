Росіяни влаштували "сафарі" на людей: місцеві розповіли про моторошну тактику окупантів

Оріхів, який знищує РФ / © ТСН

Оріхів щодня бомбардують керованими авіабомбами (КАБами) та безпілотниками. Лише нещодавно ворожа авіабомба вбила 57-річну жінку. Місто не впізнати: усюди згарища та «бетонні скелети» багатоповерхівок. Здається, що життя звідси пішло назавжди, але це не так. У пеклі прифронтового Оріхова досі залишаються сотні людей, на яких окупанти влаштували справжнє полювання.

Подробиці — у репортажі кореспондента ТСН Юрія Гелети.

Місто порожніх вулиць та ворожих дронів

Колись на центральному майдані Оріхова давали концерти, сьогодні ж тут — суцільна пустка, понівечений асфальт та розбиті вщент будинки. Життя мешканців, які вирішили залишитися, тепер нагадує смертельну гру. Окупанти використовують дрони, аби полювати на будь-кого, хто з’являється на відкритій місцевості.

«Якось летів за мною. Я за дерево — він над деревом. Я виграла», — каже місцева жителька.

У цьому «сафарі» на цивільних ціна програшу — життя. Окупанти вбивають усіх, кого бачать на порожніх вулицях. Тому люди виходять зі своїх сховків переважно у мряку або за поганої видимості, коли безпілотникам важче працювати.

Скільки людей залишається в Оріхові

Попри те, що фронт за лічені кілометри, а місто буквально стирають із лиця землі, частина громади відмовляється евакуюватися.

«В місті лишається 700 осіб, а в громаді до 900 — це два населені пункти. За роки війни загинуло 80 місцевих і понад 300 поранено. Тільки за 2025 рік загинуло двоє комунальників», — каже Микола Вініченко, міський голова Оріхова.

Життя всупереч пеклу

Причини, чому люди не їдуть, у кожного свої: старенькі батьки, господарство або просто небажання покидати рідний дім.

Виживати допомагають волонтери та міська влада: завозять дрова, паливні брикети та питну воду. Поки на околицях не вщухає канонада вибухів, комунальники, які досі залишаються в Оріхові, намагаються швидко прибрати вулиці, доки дозволяє погода.

Оріхів зникає, але його мешканці продовжують триматися за свою землю, навіть коли вона перетворюється на згарище.

