ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
491
Час на прочитання
2 хв

Росіяни влаштували "сафарі" на людей: місцеві розповіли про моторошну тактику окупантів

Росіяни у прифронтовому Оріхові влаштували полювання на людей. Місцеві розповіли, як виживають.

Оріхів

Оріхів, який знищує РФ / © ТСН

Оріхів щодня бомбардують керованими авіабомбами (КАБами) та безпілотниками. Лише нещодавно ворожа авіабомба вбила 57-річну жінку. Місто не впізнати: усюди згарища та «бетонні скелети» багатоповерхівок. Здається, що життя звідси пішло назавжди, але це не так. У пеклі прифронтового Оріхова досі залишаються сотні людей, на яких окупанти влаштували справжнє полювання.

Подробиці — у репортажі кореспондента ТСН Юрія Гелети.

Місто порожніх вулиць та ворожих дронів

Колись на центральному майдані Оріхова давали концерти, сьогодні ж тут — суцільна пустка, понівечений асфальт та розбиті вщент будинки. Життя мешканців, які вирішили залишитися, тепер нагадує смертельну гру. Окупанти використовують дрони, аби полювати на будь-кого, хто з’являється на відкритій місцевості.

«Якось летів за мною. Я за дерево — він над деревом. Я виграла», — каже місцева жителька.

У цьому «сафарі» на цивільних ціна програшу — життя. Окупанти вбивають усіх, кого бачать на порожніх вулицях. Тому люди виходять зі своїх сховків переважно у мряку або за поганої видимості, коли безпілотникам важче працювати.

Скільки людей залишається в Оріхові

Попри те, що фронт за лічені кілометри, а місто буквально стирають із лиця землі, частина громади відмовляється евакуюватися.

«В місті лишається 700 осіб, а в громаді до 900 — це два населені пункти. За роки війни загинуло 80 місцевих і понад 300 поранено. Тільки за 2025 рік загинуло двоє комунальників», — каже Микола Вініченко, міський голова Оріхова.

Життя всупереч пеклу

Причини, чому люди не їдуть, у кожного свої: старенькі батьки, господарство або просто небажання покидати рідний дім.

Виживати допомагають волонтери та міська влада: завозять дрова, паливні брикети та питну воду. Поки на околицях не вщухає канонада вибухів, комунальники, які досі залишаються в Оріхові, намагаються швидко прибрати вулиці, доки дозволяє погода.

Оріхів зникає, але його мешканці продовжують триматися за свою землю, навіть коли вона перетворюється на згарище.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П’ЯТНИЦІ, 13 ЛЮТОГО

Дата публікації
Кількість переглядів
491
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie