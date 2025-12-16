Росіяни влучили "Шахедом" по багатоповерхівці в одному із обласних центрів: що відомо

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Реклама

Росіяни атакували багатоповерхівку у Запоріжжі «Шахедом». Через обстріл відомо про трьох потерпілих.

Під час ліквідації пожежі, яка охопила кілька поверхів, росіяни повторно атакували обласний центр уже ракетами. Сили ППО змогли збити їх на підльоті до міста.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Реклама

Наслідки влучання «Шахеда»

Близько 5-ї ранку російський дрона-камікадзе «Шахед» врізався у житлову багатоповерхівку. Три поверхи миттєво охопив вогонь — квартири спалахнули як смолоскипи. Замість осель тепер — суцільне згарище.

Мешканка будинку пані Тамара згадує, як вибігала на вулицю в самій піжамі.

«Я спала, а коли почула, як сильно бахнуло — схопили собаку і тікати. Нас поки не пускають у квартиру, бо пожежники ще працюють. Балкон згорів повністю», — розповідає постраждала.

Повторний удар під час ліквідації пожежі

Коли на місці прильоту працювали екстрені служби, в місті знову оголосили тривогу. Росіяни атакували Запоріжжя ракетами. Через повторні вибухи рятувальники були змушені призупинити роботу і перейти в укриття.

Реклама

На щастя, сили ППО змогли збити ворожі ракети на підльоті до міста — у передмісті. Попри небезпеку, комунальники залишилися на постах.

«Страшно, але працювати треба. Ми ховаємося тут під будинком, а що робити, куди бігти? Нас не зламати», — кажуть працівниці комунального господарства Майя та Ірина.

Стан постраждалих та допомога

Внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих:

Чоловік у тяжкому стані — він отримав сильне отруєння чадним газом.

Другий чоловік — має уламкові поранення.

Пенсіонерка — отримала допомогу від медиків на місці.

За перші години після обстрілу про пошкодження майна заявили вже пів сотні мешканців. Серед них 19 — люди пільгових категорій (особи з інвалідністю та переселенці). Міська влада обіцяє постраждалим виплатити по 15 тисяч гривень одноразової допомоги та надати тимчасовий притулок у шелтері.

Реклама

Наразі на місці продовжують встановлювати повні наслідки ворожого удару.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 16 грудня. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДПОВІВ ПРО ДОЛЮ ДОНБАСУ! Врятувати ХЕРСОН! ОДЕСА без світла