Росіяни всю ніч і ранок тероризують "Шахедами" обласний центр України: спалахнули пожежі (відео)

Наслідки обстрілу Харкова / © ДСНС України

Реклама

Потрощені дахи та посічені уламками стіни — це наслідки влучання лише одного «Шахеда» в Харкові. А їх чи не щодня над містом літає з десяток. Росіяни цілили винятково по цивільній інфраструктурі. Від самої ночі місто взялося ліквідовувати наслідки. Поки одні служби латають комунікації, інші допомагають оговтатися власникам понівечених осель.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Нічний терор Немишлянського району

Цієї ночі російські дрони заходили на Харків кількома хвилями. Найбільше дісталося приватному сектору Немишлянського району. Там ворожий безпілотник вибухнув просто на дорозі посеред житлових будинків. Очевидці згадують: вибух був такої сили, що будівлі буквально здригалися.

Реклама

Олександр, очевидець: «Спочатку гуділо, потім стріляти почали, тиша і спалах. От усе, що я бачив. І хата туди-сюди ходила. Одразу почали телефонувати похресникам, бо зрозуміли, що то поруч з ними».

Власник одного з пошкоджених будинків, Віталій, під час атаки був на роботі. Про те, що оселі більше немає, дізнався від наляканої дружини.

Поранені люди та розтрощений газогін

Внаслідок нічної атаки осколкові поранення дістав 66-річний чоловік, у літньої жінки — гостра реакція на стрес. Окрім житла, агресор поцілив у критичні комунікації: вибух розірвав газогін та пошкодив контактну мережу електротранспорту.

Ігор Терехов, мер Харкова: «Пошкоджено десять приватних будинків, пошкоджена контактна мережа. Крім цього, розтрощений газогін. Зараз працює наше комунальне підприємство, щоб привести до ладу все те, що накоїв російський агресор».

Реклама

Ранкові «прильоти»: Салтівка та центр міста

Щойно містяни почали оговтуватися від нічного жаху, як зранку ворог атакував знову. Спочатку під ударом опинився Салтівський район — там дрон влучив у садове товариство, через що виникла пожежа.

А вже за кілька годин черговий «Шахед» долетів до самого середмістя. Безпілотник влучив у двоповерхову офісну будівлю. На місці здійнялася масштабна пожежа, а весь квартал огорнув густий чорний дим. Рятувальники працюють на місці, приборкуючи вогонь і розбираючи завали.

Харків’яни вкотре демонструють незламність: поки служби латають труби та дроти, люди самотужки згрібають скло, готуючись до наступної важкої ночі.

