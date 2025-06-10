Олег Жданов / © ТСН

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Росія погрожує завдати удару «Орєшніком» по Україні. Помічник президента РФ Володимира Путіна, голова російської делегації на переговорах щодо завершення війни Володимир Мединський заявив, мовляв цього вимагають громадяни Росії.

Що відомо про ракету «Орєшнік», чим вона небезпечна та чи має РФ можливість завдати нею удару по українській території, про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракета «Орєшнік»: що про неї відомо

«Орєшнік» — це балістична ракета середньої дальності, яка, ймовірно, може розвивати швидкість понад 12 300 км/год. Він є частиною експериментального, мобільного, грунтового ракетного комплексу.

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Аналітики припускають, що «Орєшнік» може бути модифікацією або поліпшеною версією ракети РС-26 «Рубіж», яка також є балістичною ракетою середньої дальності.

Назва «Орєшнік» використовується в російських пропагандистських медіа для створення враження про нові, невідомі раніше, можливості російського озброєння. За словами експертів, «Орєшнік» використовується Росією як бойове випробування, що є порушенням міжнародних норм.

Чим небезпечний «Орєшнік»

Росія створила «Орєшнік» на межі характеристик ракети середньої дальності і міжконтинентальної балістичної ракети, що дуже хитро, каже Олег Жданов.

«У нас середня дальність вважається до п’яти з половиною тисяч кілометрів. „Орєшнік“, як заявлено, летить на шість тисяч кілометрів. І то якою ж її ракетою вважати? Росіянам дуже вигідно. Коли їх починають питати за договір про заборону ракет середньої-малої дальності, вони кажуть: „Так вона шість тисяч летить, як континентальна“. А коли кажуть, так це ж континентальна ракета, є обмеження. Вони кажуть: „Ні, вона середньої дальності“. Так що от в цьому є нюанс цього „Орєшніка“, — пояснює експерт.

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На сьогоднішній день немає достовірної інформації, що «Орєшнік» остаточно й успішно закінчив державні випробування, зазначив Олег Жданов.

«Ми знаємо принаймні про один успішний пуск — це удар по Дніпру. Далі інформація, скажімо, дуже смутна, і вона каже про те, що були невдачі в плані пусків, аж до того, що підривалася ракета в шахті, і підірвалась на початковій ділянці траєкторії. Якби Путіну треба було, а йому дуже треба зараз після удару по аеродромах, продемонструвати, що не тільки літаки входять в ядерну тріаду, що те, що ми там знищили декілька літаків стратегічної авіації, це не впливає, тому що є ракети. Але на сьогоднішній день РФ не може продемонструвати нам пуск ракети», — каже Олег Жданов.

Чи може РФ завдати удару «Орєшніком» по Україні

За його словами, Росії складно завдавати ударів по території України «Орєшінком». Справа в тому, що такі ракети середньої дальності максимальної або мінімальної міжконтинентальні балістичні мають обмеження в мінімальній дальності.

«Орєшнік» має дві тисячі кілометрів. Тобто на шість він летить, але менше ніж дві тисячі він не може влучити. Не дозволяє математика, така траєкторія у цієї ракети. Взагалі ці ракети розраховуються для нанесення ядерних ударів різноманітної потужності. І в звичайному спорядженні або в інертному спорядженні, інертне — це ті болванки, які летіли на Дніпро. Так от інертне спорядження або осколково-фугасне виробляється штучно під замовлення для тренування розрахунків. Тобто це не серійні вироби», — пояснює Олег Жданов.

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На його думку, наразі Росія навряд чи може завдати удару «Орєшніком» по Україні.

«Я думаю, що вірогідність застосування „Орєшніка“ по нам мінімальна, майже дорівнює нулю», — зазначив експерт.

Яких руйнувань може завдати «Орєшнік»

Оцінити, яких руйнувань може завдати «Орєшнік» у звичайному спорядженні дуже важко, пояснює Олег Жданов.

«Припустимо, інертний варіант. Ми всі бачили результати в Дніпрі. Так, вони там пробили декілька бетонних споруд. І на цьому фактично всі руйнування і завершилися. Якщо вона попаде в житловий будинок, вона може пробити і 20 поверхів, перекрить. Хоча якщо вони будуть монолітними, то може і навряд чи. А якщо осколково-фугасна, то вони навряд чи є. Скоріше за все, вони в найбільш дешевому варіанті і безпечному варіанті, вони випробували цю ракету суто з інертним спорядженням», — каже експерт.

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Він звертає увагу, що російська пропаганда завжди намагається закріпити свої будь-які забаганки суспільною думкою, як і в випадку з залякуванням вдарити «Орєшніком».

«Вони хочуть показати, що це не політична еліта, не керівництво країни, а це російський народ потребує крові. Тому вони роблять такі заяви. Зверніть увагу на Z-патріотів — щойно якийсь провал на фронті, одразу вой на болотах стоїть: а де наша ядерна зброя, а чому ми досі не вдарили по всій потужності і так далі. Це ж не припиняється, і зараз те ж саме — Z-патріоти волали, де ядерна зброя, де удар. Мединський про ядерну зброю не говорить, тому що його просто висміють на Заході, ця тема вже для всього світу закрита. То він начебто спирається на суспільну думку, каже, от наші громадяни вимагають вдарити по Україні „Орєшніком“. А він у вас є? А він долетіть до України? А що він зруйнує в Україні? Вони, я думаю, що самі не знають відповіді на це питання остаточно», — каже Олег Жданов.

Водночас, за його словами, останні удари РФ по Україні паплюжать імідж РФ і далі переконують більшу частину світової спільноти, що Росія — все ж таки агрессор і вбивця.

«І бореться з цивільним населенням з метою примусити нас до капітуляції. А ще додайте удар „Орєшніком“ — так це буде ще величезний мінус в їхній імідж на світовій арені», — каже експерт.

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