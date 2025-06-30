Росіяни випалили на тілі полоненого воїна ЗСУ напис "Слава Росії": медик шокував новими подробицями

В Україні допомагають пораненому воїну / © ТСН

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Світлини українського воїна з випаленим просто на животі написом «Слава Росії» жахнули всіх, коли ця історія набула розголосу в соцмережах.

Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук зустрілася з лікарями, які взялися допомогти воїнові позбутися наслідків цього жорстокого знущання.

Рубці військового, який повернувся в одному з великих обмінів, нарешті намагаються стерти. Про це напередодні у своїх соцмережах повідомив лікар реабілітаційної місії «Неопалимі» Олександр Туркевич.

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Випадок, який облетів Мережу та обурив сотні тисяч користувачів по всьому світу — насправді вже закономірність. Наслідки жахів російського полону видаляти з тіла колишнього військовополоненого взявся львівський лікар. Він зазначає, що це не перший випадок тортур.

«Є набагато менші рубці. Але, які скажімо, коли армійським ножем вирізають свастику на лобі, воно на вигляд якось так делікатніше, але працювати з ними набагато складніше», — каже медик.

Лікар розповідає: цей військовослужбовець потрапив у полон після бою, під час якого був тяжкопоранений. Оперували його у в’язниці.

Напис на тілі / © ТСН

«Той рубець, що у нього є великий, по центру живота. Це був розтин з приводу встановлення цистустоми. Це трубка, яка заведена в сечовий міхур і виведена зовні для того, щоб випускати сечу. Те, в якому стані він потрапив уже назад після обміну — це свідчення того, що операцію робили не для того, щоб допомогти пацієнтові, щоб його вилікувати. А робили тільки з приводу того, щоб він не помер», — каже медик.

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Військовослужбовець каже — напис росіян на його тілі з’явився після операції. Єдине, що пам’ятає, окрім того що був під анестезією, що російські медики ще й зав’язали йому очі.

«Людині при свідомості таке неможливо зробити. Крім того, там достатньо тонкі букви. Відповідно зрозуміло, що це не цвяхом розпеченим. Це робилося якщо не самостійно, то з повного благословення хірурга, який оперував. Який ще й діставав від того задоволення», — каже медик.

Наш співрозмовник зберігає лікарську таємницю і не називає, хто саме його пацієнт. Він проти розголошення особистої інформації.

З того, що нам відомо, йому орієнтовно 40. Він — боєць ЗСУ, і не контрактник. Його мобілізували для того, щоб захищати свою державу. І досі на його тілі не було жодного натяку, жодного татуювання, яке б могло спровокувати ворога. Але тепер його тіло — архів свідчень.

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Щоб регенерувати шкіру, пацієнту вже провели першу інʼєкцію. Наступна процедура, каже, щонайменше за два тижні.

Процес видалення рубців — не швидкий, але безплатний для усіх оборонців і цивільних, які отримали мілітарі-травми.

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