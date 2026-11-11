Росіяни вивели додаткові екіпажів дронів для терору великого міста України та ударів по транспорту

Росіяни атакують громадський транспорт / © Рада оборони Запорізької області

Реклама

15 екіпажів дронарів додатково вивели росіяни, щоб іще більше тероризувати жителів Запоріжжя. Це з'ясували наші розвідники. За їхніми спостереженнями, ворожі безпілотники дедалі частіше полюють не на військові об'єкти, а саме на людей, житло та громадський транспорт. Лише за один день було 5 ударів по муніципальних автобусах із багатьма постраждалими.

Як місто намагається захистити свій транспорт і на що розраховувати пасажирам — з'ясовувала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

Реклама

Цілеспрямовані атаки на цивільний транспорт та завдання пілотів РФ

П'ять цілеспрямованих атак на громадський транспорт лише за один день: пошкоджені муніципальні автобуси, тролейбуси та маршрутка, понад десять поранених.

Реклама

За перехопленням картинки з ворожого дрона видно: росіяни умисно спрямували FPV-дрон по автобусу. Військові, які заснували телеграм-канал «Очі всюди», першими почали перехоплювати зображення фактично з усіх ворожих безпілотників і знають, куди і як летить російський непотріб.

«Предко», командир підрозділу ЗСУ: «Від командира задача пілотам — максимально тероризувати місцевих жителів. Стоїть автобус, військовий пікап. Вони замість того, щоб відпрацьовувати по військовій цілі, відпрацьовують у цивільний транспорт. Це зроблено, щоб залякати цивільне населення, щоб могли робити бунт, паніку піднімати».

За даними розвідки, на Запорізькому напрямку вороги додатково вивели близько 15 екіпажів дронарів, які мають тероризувати цивільних в обласному центрі.

«Предко», військовослужбовець ЗСУ: «До 10% долітає до Запоріжжя. У нас основний акцент на тому, щоб до них нічого не доїжджало, тому ми ставимо пріоритети на логістиці. Коли їхню логістику зупиняємо, переходимо на їхні укриття, на виявлення цих укриттів і на знищення».

Реклама

Російські БПЛА з літа б'ють по зупинках, атакують перехожих та багатоповерхівки. А восени мішенню окупантів став ще й громадський транспорт. Після ударів деякі автобуси, тролейбуси та трамваї надовго вибувають із маршрутів. За наявною інформацією, один із прильотів стався через дрон «Гербера» — автобус зазнав значних пошкоджень і відновленню вже не підлягає.

Масштаби руйнувань комунального транспорту та захист бронеплівкою

Бувають випадки, коли ворожі уламки пробивають дахи автотранспорту наскрізь. Наслідки ударів комунальники ліквідовують щодня.

Дмитро Слічний, головний інженер КП «Запоріжелектротранс»: «Цьогоріч у Запоріжжі пошкоджено 30 одиниць комунального транспорту: 26 автобусів, три тролейбуси та один трамвай. Частину вже вдалося повернути на маршрути. Залежно від типу вікна, це може бути від 5 до 10 тисяч за одне вікно, а в нас уже були такі випадки, коли лобове скло теж було пошкоджене — там уже 50–60 тисяч за одне».

Тривалість ремонту залежить від обсягів пошкоджень і наявності запчастин. Водночас, щоб зробити транспорт безпечнішим, 90% рухомого складу вже обклеїли бронеплівкою.

Реклама

Роберт Шулунов, в.о. директора КП «Запоріжелектротранс»: «Ось ви бачите теж зараз це скло, яке витримувало удари, — вони у нас були покриті бронеплівкою».

Антидронові тунелі та мобільні укриття

У місті продовжується розбудова мобільних укриттів та антидронових тунелів. Вони не гарантують повної безпеки, проте можуть стримати удар дрона.

«Предко», військовослужбовець ЗСУ: «Сітки допомагають, але не на 100%. Дрони різношерстого розміру, ваги: якийсь дрон сітка може зупинити, якийсь сітка не зупиняє. Вони дають захист 50% від того, що дрон не влучить у якусь техніку».

Поки ж комунальники ремонтують пошкоджені машини та повертають їх на маршрути. Але вже були випадки, коли щойно відновлені автобуси потрапляли під повторний удар, адже щодня на місто ворог скеровує сотні дронів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 11 листопада | ПОСЛАНЦІ ТРАМПА їдуть до МОСКВИ! Київ зануриться в ТЕМРЯВУ

Новини партнерів