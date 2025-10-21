Росіяни взялись тероризувати ще один регіон України: КАБами та дронами знищують все

Дніпропетровщина / © ТСН

Покровська громада на Дніпропетровщині вже не рахує обстріли, бо вони фактично не припиняються. Вдень і вночі по селищу летять дрони та КАБи. А напередодні окупанти знищили останній великий супермаркет, який досі працював, аби підтримати людей. Евакуаційники щодня вивозять з Покровського десятки мешканців. Однак сотні ще залишаються.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

«З кожним приїздом у Покровську громаду помічаєш усе нові страшні зміни: розтрощений центр, побиті будинки та згорілі автівки. Масово зачиняються магазини. Місцеві кажуть, іноді навіть хліба не можливо тут купити. А ще вражають порожні вулиці. Більш-менш людно лише поруч із крамничками. Місцеві запасаються продуктами доки є така можливість», — каже Анастасія Невірна.

Пані Галина, розповідає — з останньою сотнею гривень, прийшла на закупи, бо пенсію через постійні обстріли ніяк не довезуть. Каже, ледь пережила цю ніч. Попри небезпеку виїжджати жінка поки не збирається. Підгодовує покинутих сусідських собак і, каже, вже звикла спати сидячи у коридорі.

Частує місцевих свіжокопченим м’ясом, а собі заробляє на хліб. Пан Роман з пересувною коптильнею вже кілька місяців стоїть у центрі Покровського. І хоч, попит суттєво знизився, постійні клієнти все ж є. Роман переселявся вже тричі. А з огляду на ситуацію в Покровському, розуміє — невдовзі вчетверте доведеться шукати новий дім.

Пані Зінаїда живе з чоловіком у розтрощеній хаті — поруч розірвався російський дрон. Вони тієї ночі дивом вціліли. Із сумом кажуть, їм не звикати до руїн, бо вже втрачали дім у Гуляйполі. А найстрашніше, як навідались туди забити вікна та забрати деякі речі, російський обстріл вбив їхню доньку. Тож шукати прихистку знову, ні сил, ні бажання не мають.

«Більшість героїв цього сюжету ми знімали у центрі селища, поруч із супермаркетом, що до останнього намагався тут працювати. Тепер це кадри з минулого. Бо прямим влучанням безпілотників ворог знищив магазин», — каже кореспондентка ТСН.

Тож на тих, хто ще залишається у Покровському, чекає нове випробування. Окрім вижити під ударами дронів та КАБів, ще зігрітися узимку і знайти у селищі продукти. Адже маленькі магазинчики тут теж припиняють, роботу.

