Оріхів / © Національна поліція України

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Противник намагається затиснути Оріхів у лещата, штурмуючи від сходу від Гуляйпільського, з півдня від Новоданилівки і з заходу від Щербаків і Нестерянки. Дістатись до міста украй важко через велику кількість дронів і керованих авіабомб, які щодня падають на зруйновані квартали. У таких умовах евакуаційна група 65-ї окремої механізованої бригади змогла врятувати літніх людей.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Історія порятунку: нічна втеча на велосипеді та допомога військових

«Аман», військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Отаку жіночку врятували в Оріхові. Вдалося вивести живою».

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Це була друга зустріч із пенсіонеркою Ніною Олександрівною. Удень бійці зустріли її та чоловіка біля будинку. Він був поранений, і йому надали медичну допомогу. Жінка дочекалась темряви і з чоловіком велосипедом самотужки спробувала вийти з міста. Її пораненого діда підібрала військова автівка, а її саму — бійці групи «Амана».

Запеклий бій та відхід пораненої групи

Того дня евакуаційна група «Амана» мала своє завдання в Оріхові: треба було забрати полеглих побратимів. До міста йшли пішки й дуже довго.

«Мотор», військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «12–15 км. Тяжко, як для мене, бо я водій. Мені далося важко, дістав контузію… Три FPV збили, пам’ятаю. Дісталось мені від міномета».

В Оріхів зайшли непоміченими — раділи, що дістались передмістя, бо це вже подвиг, зважаючи на постійні авіаудари і ворожі FPV-дрони. Однак до цілі не дістались: хлопців помітили ворожі дрони-розвідники, а далі все пішло шкереберть.

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«Стеф», військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Захід був тяжкий. Спочатку на ентузіазмі, коли зайшли в Оріхів. Дрон виявив. Почалися короткі пересування по хатах, нас не відпускали… Дуже багато дронів висить, КАБи, артилерія. Все».

Групу «Амана» накрили вогнем. Хлопці почали відходити, ховаючись у будинках, і так вийшли за місто. Але й там ворожі дрони переслідували бійців посадками.

«Аман», військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Відходимо з Оріхова, не в змозі виконати завдання. „Кардан“ поранений у живіт. Поранений. „Стеф“ — контузія, я — контузія».

Шлях до безпечної зони

Поранені бійці таки за 5 годин вийшли на околиці Таврійського і там зустріли 61-річну Ніну Олександрівну.

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«Аман», військовослужбовець 65-ї ОМБр ЗСУ: «Побачили бабусю на велосипеді. Вчора діда рятували, вона ніч йшла велосипедом, підібрали бабусю».

Уже усі разом із цивільною дістались своїх і безпечної зони. Зараз усі бійці у шпиталі. Ніна Олександрівна — у Запоріжжі біля пораненого чоловіка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Переговори в Абу-Дабі: що відомо? Київ у заторах через мости | ТСН 20:00 10 ЛИСТОПАД

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