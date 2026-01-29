Росіяни пишуть про заборону ударів по Києву та енергетиці: що про це кажуть в Україні

Енергетика України / © Associated Press

У мережі з’явилися повідомлення російських “військових кореспондентів” про нібито запроваджене “енергетичне перемир’я”. За даними цих заяв, від сьогодні нібито заборонено завдавати ударів по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області, а також по будь-яких об’єктах енергетичної та критичної інфраструктури по всій Україні.

Така інформація поширюється в російських каналах.

У мережі з’явилися повідомлення російських військових кореспондентів про нібито запроваджене “енергетичне перемир’я”. / © російські ЗМІ

За даними цих заяв, з 7:00 сьогодні нібито заборонено завдавати ударів:

по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області;

по будь-яких об’єктах інфраструктури по всій Україні.

Скріншот із російських каналів. / © російські ЗМІ

Наразі немає офіційної інформації від української або російської сторін, що підтверджувала б такі обмеження. Верифікація повідомлень буде можлива лише за динамікою ударів та їх відсутністю у найближчі години.

Реакція українських військових, блогерів та експертів

Засновник підрозділу “KRAKEN” Костянтин Немічев зазначив:

“Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін. Подивимось, як будуть виконувати.”

Заява Костянтина Немічева. / © Скріншот

Український ТГ-канал “Миколаївський Ваньок” повідомив:

“Остаточного рішення по припиненню ударів по енергетиці між сторонами — немає. Будьте бдительні. Обстріли вони не припинятимуть, і навіть якщо наразі дали якийсь заборону, це ненадовго", – вважає “Ваньок”.

© Скріншот

“До весни майже місяць. Інформації по обміну наразі немає. Не радіємо зарано, але й не сумуємо”, – додає він.

Громадський активіст, волонтер і радник міністра оборони Сергій Стерненко закликав не вестися на заяви з російської сторони:

Сергій Стерненко закликав не вестися на заяви з російської сторони. / © Telegram / Сергій Стерненко

“Про це зарано казати, хоча ситуація може змінитися. Навіть якщо у теорії щось буде — росіяни не мають наміру припиняти війну. Минулого разу перемир’я вони не дотримувалися.”

Військовий оглядач Василь Пехньо додав:

“Російські “воєнкори” заявляють, що ЗС РФ нібито заборонили бити по Києву, області та по інфраструктурі. Перше і головне правило — росіянам вірити не можна.”

Канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка повідомляє:

“Схоже, в росіян також почала діяти заборона на удари по енергетиці. Враховуючи анонсоване продовження переговорного треку 1 лютого та за твердженням Рубіо — уже без Віткоффа та Кушнера, це може свідчити про досягнення певної домовленості щодо енергетичного перемир’я.

Наразі це інформація на рівні інсайдів та спостережень. Нагадаємо, що раніше іноземні джерела, зокрема Financial Times, писали про обговорення енергетичного перемир’я: росіяни нібито не б’ють по енергетиці, а Україна — по портах і танкерах. Можливі коригування, адже в Росії проблеми з відключеннями енергопостачання у деяких регіонах навіть серйозніші, ніж у нас”.

Нагадаємо, усі ці повідомлення наразі не підтверджені офіційними джерелами, тож ситуація залишається під питанням.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в Об’єднаних Арабських Еміратах відбулись тристоронні переговори у форматі Україна–США–Росія.

За інформацією джерел, США та Україна могли запропонувати Росії обмежене припинення вогню, в рамках якого Москва припинить завдавати ударів по українській енергоінфраструктурі, а Київ, своєю чергою, припинить атакувати НПЗ і танкери “тіньового флоту” Кремля.

Водночас, співрозмовник журналістів FT висловив сумнів, що Путін погодиться на ці пропозиції, адже атаки на українську енергетичну інфраструктуру є важливим важелем для Кремля.

Крім того, раніше військовий оглядач Денис Попович заявив, що агресорка Росія готується до нової масованої атаки на Україну. Росіяни проводять активну розвідувальну роботу над Києвом та областю, а також над західними регіонами.

Про можливий ракетний удар РФ також попередив військовий експерт Олег Жданов. З його слів, удари по енергетичній інфраструктурі залишаються для Росії одним із ключових інструментів тиску.