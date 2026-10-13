Росіяни заявляють про "наступ на Суми": військові ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Росіяни погрожують наступом на Суми / © ТСН.ua

Реклама

Українські військові спростовують інформацію про окупацію села Кияниця на Сумщині. Зокрема у 68-й окремій єгерській бригаді ДШВ заявляють, що на цій ділянці навіть немає накопичення сил росіян для наступу.

Про це йдеться у сюжеті спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Реклама

Доставка забезпечення: як працює тилова логістика

«Ідемо зараз до підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї десантно-штурмової бригади. Хлопці досі працюють у напрямку Суджі і навіть далі: залітають і роблять так, аби логістика ворога була геть неможливою, і щоб росіяни не могли підсунутися ближче до кордону і, власне, до Сум», — розповідає кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Реклама

З кожним кілометром, який віддаляє від Сум і наближає до українсько-російського кордону, стає все більше згорілих автомобілів. Так виглядає кілзона на фронті. На світанку на цих дорогах спостерігається неабияка активність: воїни 68-ї бригади ДШВ здійснюють доставку провізії на позиції.

Старанно запаковані ящики з їжею, дронами та приладдям сюди привезли на невеличкій вантажівці. Далі нею їхати не можна, адже це хороша ціль для ворожих дронів, кажуть десантники. Тому перевантажують «товар» — саме так воїни називають ці посилки — у менш помітний транспорт.

Спершу здається, що воїни тут ніби вантажники: постійно перекидають коробку за коробкою. Та насправді це чітко спланований процес, коли всі в тилу працюють над тим, щоб забезпечити бійців, які зайшли на позиції в окопи.

На кожному з ящиків є напис адресата. Всередині міститься те, що дозволяє і піхоті, і пілотам дронів тримати позиції.

Реклама

«Тут у нас батарейки на позиції FPV-шників. Цигарки обов'язково. Буває, що й дрони відправляємо, а також Matrice та Mavic», — розповідає військовослужбовець.

Врешті всі посилки розкладені по машинах, і їх везуть на квадроциклах до позицій пілотів.

Далі — вантаж для піхотинців. Щоб доставити їм їжу, воду та боєкомплект, приїжджають вони — наземні роботизовані комплекси (НРК).

«Попереду в нього щонайменше 5 кілометрів. Раніше цей шлях долали люди, аби доправити пальне та боєкомплект на позиції. Тепер застосовують роботів. Причому пілот, який управляє цим колісним роботом, перебуває геть далеко від фронту», — зазначає журналістка.

Реклама

Один за одним НРК виїжджають на місію — як маленькі, так і більші, у яких вміщається забезпечення одразу для двох позицій. За кілька годин (а саме стільки триває одна місія робота) солдати отримають їжу, воду та набої.

НРК управляє пілот із позивним «Хіл»: «Ось так за компʼютером і пультом можна просидіти десятки годин. Бо треба уважно спостерігати, аби робот не перекинувся на фронтовій дорозі і не потрапив у поле зору російських дронів, які полюють у небі».

Військовослужбовець демонструє кадри ворожої атаки:

«FPV просилалась, відмазалось по борту. Якраз ухилився, скажімо так. Колеса посікло. Все, поїхав далі».

Головне завдання — щоб із НРК завжди був звʼязок. Те, що «Хіл» та інші пілоти управляють роботами, які їдуть українським прикордонням за десятки кілометрів від них, можливе завдяки Starlink. Але інколи й він дає збій. І тоді місія з доставки перетворюється на евакуаційну. Вона полягає в тому, щоб забрати борт і не втратити його, якщо зникає керування.

Заяви РФ про захоплення Кияниці та реальна ситуація на Сумщині

Усі ці борти їздять українським прикордонням на схід від Сумщини. Днями росіяни заявляли, що нібито прорвали кордон і захопили село Кияниця. Втім, як бачать журналісти на власні очі, це лише на словах. Такі заяви росіян дуже веселять командирів 68-ї бригади.

«Їм до Сум дуже-дуже далеко. Те, що вони там розказують, це ні. Наша бригада стримує їх на державному кордоні. Ми не даємо їм накопичитися. Працюємо по їхній логістиці, по їхніх пунктах зосередження, і відповідно у них немає можливості для того, щоб накопичитися і піти в наступ на Суми», — наголошує Сокіл, командир аеромобільного батальйону 68-ї бригади ДШВ.

Ситуація на Сумщині хоч і складна, кажуть десантники, але не така інтенсивна, як на Донеччині. Хоч російський генштаб планує мобілізацію, аби кидати нові сили на українські позиції, на цій ділянці фронту загрози масштабного наступу немає, запевняють воїни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЖАХ у Рівному, Харкові та Києві! ВІРУС-МУТАНТ в Україні | ТСН 16:00 13 жовтня

Новини партнерів

Новини партнерів