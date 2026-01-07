Росіяни запустили по Дніпру понад 30 "Шахедів": дрони падали на житлові будинки та двори

Наслідки атаки на Дніпро. Фото: Владислав Гайваненко, Дніпропетровська ОВА

Дніпро оговтується після масованої нічної атаки безпілотників. Росіяни випустили по місту понад три десятки дронів. Більшу частину збила ППО, проте уламки та прямі влучання спричинили значні руйнування у житлових кварталах.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Анастасія Невірна.

Вибухи посеред спального району

Один із російських безпілотників упав просто посеред двору в одному зі спальних районів Дніпра. Вибуховою хвилею та уламками розтрощило навколишні багатоповерхівки. Одразу після падіння почали займатися та вибухати автівки, припарковані біля будинків. Вогонь миттєво перекинувся на квартири першого поверху.

Місцевий мешканець, у якого повністю вигоріла одна з кімнат, розповів приголомшливу деталь: пожежу спричинив уламок машини, що залетів до нього в оселю.

«Ось що залетіло — автомобільна фара. Там горіла машина і вибухнула. Ось чому пожежа», — показує чоловік на руїни своєї квартири.

«Скло по всій квартирі»: свідчення очевидців

Тільки в одному дворі підраховують десятки понівечених авто та сотні вибитих вікон. Дніпряни згадують: вибухи почали лунати один за одним, коли більшість уже готувалася до сну.

«Упав "Шахед" отам поміж гілля на тополі, дуже всі злякалися. Постраждали авто, які там були. Нашої сім'ї також авто постраждало, там все вибило: скло, двері... Але то таке, "мелочі жизні», — ділиться емоціями мешканка пошкодженого будинку.

Інша очевидиця додає, що пошкоджень зазнало буквально все майно, проте головне — люди вціліли: «Пошкоджені всі вікна, балкони, лоджія, автомобіль. Пошкоджено все. Але всі живі. Чекаємо дуже допомогу від нашої влади, чекаємо волонтерів».

Наслідки та постраждалі

Загалом від атаки постраждали:

15 багатоповерхівок;

Профтехучилище та гуртожиток;

Школа та дитячі садочки.

Семеро людей отримали поранення, серед них — двоє дітей. У більшості постраждалих діагностовано поранення склом та сильний шок. 16-річну дівчину госпіталізували до лікарні, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

На місці продовжують працювати комунальні служби, волонтери та рятувальники ДСНС, допомагаючи людям лікдовувати наслідки нічного терору.

