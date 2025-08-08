Росіяни збили український вертоліт Мі-17: військові розповіли неймовірну історію, як рятували екіпаж

Вертоліт Мі-17 / © Getty Images

Реклама

Півтора роки тому, у лютому 2024 року, між Вербовим та Роботиним на Запоріжжі московитська ракета поцілила в український гелікоптер Мі-17, 11 окремої бригади армійської авіації.

Борт впав найближче до позиції українських аеророзвідників зі 118-ої механізованої. Ні часу на роздуми, ні вагань, запевняють воїни не було. Не зважаючи на безперервні вибухи російських снарядів, мін та КАБів, пілоти дронів мерщій кинулися рятувати екіпаж гвинтокрила.

Воїни 118 бригади і тепер виконують завдання на Оріхівсько-Токмацькому відтинку фронту і їм для цілодобової роботи дуже потрібні дрони.

Реклама

QR-код — це збір саме на них.

QR-код — це збір на дрони / © ТСН

У лютому 2024 у степах Запоріжжя, на Роботинському виступі, артилерійська канонада лунала безперервно. І українські гелікоптери, аби підтримати нашу піхоту, тоді підходили до ворожих позицій мало не впритул.

«Працювали два гелікоптери. При поверненні ми навіть не чули, як один з гелікоптерів впав. Тому, що завжди працює по нам — чи стволка, чи міномети», — каже військовий.

«Дантист» — пілот розвідувального дрона 118-ої механізованої, саме повертав свого «Мавіка» від Роботиного, після чергової місії, коли помітив на землі палаючій українській гвинтокрил.

Реклама

«Я побачив багато диму. Підлетів. Це був наш гелікоптер збитий. Підзумився, підлетів поближче. Лежали два пілоти. Ми прийняли рішення: треба йти на евак, бо я бачив рух одного з пілотів, він був — живий», — каже «Дантист», пілот розвідувального БПЛА, офіцер 118 ОМБр ЗСУ.

Головний сержант 118-ої бригади й близький друг «Дантиста» зізнається: рятувальна операція цілком могла стати дорогою в один кінець.

«Якщо є „трьохсоті“ вони якусь позицію розібрали, пташку збили, то — вони чекають евака! Вони не будуть добивати! Вони чекають евака — тоді заходе евак і вони всіх починають перекопувати! Це треба мати — характер! Це треба мати силу, відвагу! Щоб піти усвідомлено, Шо 50 на 50, що ти звідти вернешся», — каже «Іванович», головний сержант 118 ОМБр ЗСУ.

Усвідомлюючи усі ризики, у бік уламків гелікоптера одночасно побігли дві групи бійців 118-ої. Адже на землі помітили, щонайменше — двох членів екіпажу.

Реклама

Вони намагалися дістатися Мі 17-го, пригадує «Дантист» якнайшвидше. Адже у якому стані екіпаж, з повітря було незрозуміло і кожна секунда могла стати вирішальною.

«Перші хлопці взяли хлопчину, він рухався і однією ногою допомагав. І вони пішли перші. Ми другого, тяжкого, погрузили на тапчанку — почали вивозити і була дуже грязь, і колеса застрягали, ми не могли його відвезти! Ми прийняли рішення його взяти на руки і витягувати вже. Ми його тільки піднімаємо і чую — виходи вже! Ну, ми вже зрозуміли, що будуть нас розбирати», — каже «Дантист», пілот розвідувального БПЛА, офіцер 118 ОМБр ЗСУ.

В якийсь момент, здолавши більшу частину шляху до укриття, «Дантист» з побратимом зрозуміли: сил більше — не лишилось. Потрібна була допомога.

«Я побіг за допомогою. Ну, як побіг: ямку побачив — упав! Вирву від КАБа побачив — заліз! І, добігаю до бліндажа і мені десь, секунд через 30 прилетіло в бліндаж», — каже «Дантист».

Реклама

«Дантиста» побратими знайшли й відкопали щойно припинився обстріл. В той час, бортового техніка Мі-17-го, капітана Олександра Бикова, вже доправляли до тилового стабпункту. Командир екіпажу гелікоптера, майор Вадим Покатаєв отримав дуже важкі поранення й під час евакуації не вижив.

Операцію з евакуації льотчика-штурмана гвинтокрила, капітана Всеволода Іванцова, який загинув одразу у момент падіння борту побратими готували понад місяць. І то була не менш складна місія. Й знову під суцільним ворожим вогнем. Аби підняти уламки, якими затисло тіло капітана Іванцова, авіаційні рятувальники 11-ої бригади армійської авіації разом з «Івановичем» понад три кілометри несли на собі важкі інструменти до місця падіння борту. Аби вивільнити тіло загиблого побратима з під уламків, воїни працювали просто поля, під ворожими обстрілами багато годин поспіль!

«Треба були і домкрати і підкапувать. Вся работа у нас зайняла десь від шести до восьми годин у відкритому полі. Хлопці молодці, хоч вони у званнях майора і підполковника, але за своїм побратимом вони пішли», — каже «Іванович», головний сержант 118 ОМБр ЗСУ.

Дуже сильно ризикуючи, але з місця падіння Мі-17 українські воїни у підсумку забрали всіх своїх.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 8 СЕРПНЯ - П'ЯТНИЦЯ