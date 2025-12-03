Росіяни змінили тактику на Донеччині: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію

Наземні роботизовані комплекси / © ТСН

На Бахмутсько-Краматорському відтинку фронту супротивник помітно активізувався. Тут переважно діють диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) Третьої російської загальновійськової армії, які намагаються зруйнувати сполучення українського тилу з передовою.

Воїни роти наземних роботизованих комплексів (НРК) 30-тої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького зводять всі зусилля ворога нанівець за допомогою дистанційно пілотованих «залізних помічників».

Кореспондент ТСН Олександр Моторний про те, як триває битва за безперебійну логістику та чому так важливо допомогти бійцям.

Нова тактика ворога: уникнення бою та перерізання логістики

Командир батальйону безпілотних систем «Сапсани» 30-тої ОМБР, Михайло Трач, пояснив, що механізованих штурмів, як раніше, зараз немає, але ситуація залишається напруженою.

«Ворог, коли він зараз просувається, він взагалі — уникає і намагається максимально уникати проходу, через наші бойові порядки. Він намагається максимально шукати неприкриті стики, неприкриті ділянки», — каже він.

За словами заступника командира роти НРК з позивним «Димок», на землі постійно відбуваються піхотні штурми та просування малими групами. А в повітрі — безперервне полювання.

«Повисилася активізація FPV-дронів. FPV-дронів стало дуже багато 'ждунів'. Саме зі 'ждунами' це зараз наша найбільша проблема і найбільша складність в будь-яких логістичних місіях», — каже «Димок», заступник командира роти НРК 30 ОМБР ЗСУ

Головна мета ДРГ ворога, які просочуються в тил, — перерізати логістику та відрізати українські позиції від постачання.

«Залізні помічники» на нулі

Рота НРК 30-тої бригади протиставляє цій тактиці свою основну роботу: логістичне забезпечення переднього краю — піхоти, екіпажів БПЛА та мінометних позицій — боєприпасами та провізією.

«Сама основа зараз — це логістичне забезпечення — на передній край. Як і піхоти, так і екіпажів БПЛА, які стоять ближче до піхоти. Ну і так само мінометні позиції. Забезпечення боєприпасами», каже «Фартовий», командир роти НРК 30 ОМБР ЗСУ.

Мобільна група роти НРК щодоби кілька разів катає своїх роботів на армійських позашляховиках, максимально наближаючись до ЛБЗ.

«До максимальної точки, куди можна доїхати більш-менш безпечніше і тоді вигружаємо НРКашку, підчеплюєм прицеп. І продовжують вже, оператори перехвачують керування і продовжують вже рух, безпосередньо на передову», — каже «Сонік», оператор НРК мобільної групи логістики 30 ОМБР ЗСУ.

Евакуація під вогнем

Зона десантування НРК постійно перебуває під ворожим вогнем — «для артилерії досяжна, для БПЛА — тим паче». Шлях дронів до передової є суцільним квестом, де найбільшою проблемою є дрони-"ждуни”.

Один з наземних роботів уже двічі був уражений FPV-дронами. Його порятунок став заслугою військовослужбовців «Крави» та «Нікіші», які помчали на евакуацію квадроциклом.

Сьогодні цей НРК вже відремонтований і готовий до нової місії.

Роботи-камікадзе та мінувальники

Наземні роботи можуть бути не лише логістами, але й ефективною бойовою силою.

«Єсть місії по мінуванню, це як перед противником, це як в тилу противника. І також, так скажем — дрони-камікадзе, які безпосередньо будуть заїжджать уже як на першу лінію так і на другу лінію оборони противника. І заїжджать безпосредньо в їхні укриття і намагатись знищити», - каже “Фартовий”.

За допомогою дистанційно пілотованих механічних помічників, підрозділ суттєво зменшив ризики та забезпечив безперебійне постачання піхотинців на нулі.

