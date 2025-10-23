ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
453
Час на прочитання
1 хв

Росіяни знову атакували Київ: що відомо про наслідки влучань

Окупанти атакували Київ дронами. Через терор відомо про 7 потерпілих.

Автор публікації
Мар`яна Бухан
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

Росіяни у ніч проти 23 жовтня знову атакували Київ. Дитячий садок, школа, бізнес-центр і кілька багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень в столиці цієї ночі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Більшість уламків збитих російських безпілотників падали в середмісті Києва — на Подолі. Загалом відомо про вісім поранених. На місцях падіння ворожих дронів працювали близько сотні рятувальників та три десятки одиниць техніки ДСНС. Гасити довелось квартиру, дах одного будинку і автомобілі. З однієї будівлі евакуйовували жителів.

Також уламки російських безпілотників уразили кілька житлових будинків у всьому мікрорайону. В більшості — повилітали шибки. В одному сталася пожежа, рятувальники виводили людей з будівлі. Інший шматок дрона впав на дах багатоповерхівки. Нині всюди прибирають наслідки. Але місцеві досі не можуть оговтатись, хоч і говорять про нічну атаку спокійно.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 23 жовтня. КИЇВ ПОВТОРНО АТАКОВАНИЙ! САНКЦІЇ ДЛЯ РФ від ЄС і США! СМЕРТЕЛЬНА ДТП

Дата публікації
Кількість переглядів
453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie