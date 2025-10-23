Росіяни знову атакували Київ: що відомо про наслідки влучань

Атака на Київ / © ДСНС

Росіяни у ніч проти 23 жовтня знову атакували Київ. Дитячий садок, школа, бізнес-центр і кілька багатоквартирних будинків зазнали пошкоджень в столиці цієї ночі.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Мар’яни Бухан.

Більшість уламків збитих російських безпілотників падали в середмісті Києва — на Подолі. Загалом відомо про вісім поранених. На місцях падіння ворожих дронів працювали близько сотні рятувальників та три десятки одиниць техніки ДСНС. Гасити довелось квартиру, дах одного будинку і автомобілі. З однієї будівлі евакуйовували жителів.

Також уламки російських безпілотників уразили кілька житлових будинків у всьому мікрорайону. В більшості — повилітали шибки. В одному сталася пожежа, рятувальники виводили людей з будівлі. Інший шматок дрона впав на дах багатоповерхівки. Нині всюди прибирають наслідки. Але місцеві досі не можуть оговтатись, хоч і говорять про нічну атаку спокійно.

