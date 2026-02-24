ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
389
2 хв

Росію не назвали агресором: в ООН готують "компромісну" резолюцію про війну в Україні

У Нью-Йорку Генасамблея ООН розгляне нову резолюцію щодо України. Текст документа, мітинг на Таймз-сквер попри негоду та очікування від виступу Трампа.

Ольга Кошеленко
ООН

ООН / © Getty Images

Сьогодні світ відзначає четверту річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну. У Нью-Йорку цей день розпочався з екстремальних погодних умов: штат накрив найпотужніший за останнє десятиліття сніговий шторм. Попри оголошену надзвичайну ситуацію та скасування офіційних церемоній, українська громада готується до масштабного мітингу, а дипломати в ООН — до ухвалення нової резолюції.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Сніговий колапс та мітинг на Таймз-сквер

Через шквальний вітер і снігопади мер Нью-Йорка був змушений обмежити рух транспорту. Традиційне підняття українського прапора на Волл-стріт довелося скасувати через небезпеку. Проте українці та американці не збираються відмовлятися від акції солідарності на головній площі світу.

Такі заходи цими вихідними прокотилися всією Америкою. Зокрема, у Вашингтоні на мітинг вийшли сотні пересічних американців, які висловлювали свою підтримку Україні.

Учасниця мітингу: «Насамперед, мені дуже соромно, що моя країна не дотрималася зобовʼязань захищати вас. Разом з тим, ми вас підтримуємо, більшість американців вас підтримує. Я на 100% переконана, що Україна захищає свободу — і мою особисту свободу також. Кожен український солдат робить світ безпечнішим для мене».

Дипломатія в ООН: «зачищена» резолюція та зміна позицій

Сьогодні в ООН заплановано два засідання: Генасамблеї та Радбезу. Ситуація на дипломатичному полі значно відрізняється від перших років війни. ТСН ознайомилася з проєктом нової резолюції. На відміну від попередніх років, документ виглядає «максимально зачищеним», щоб адміністрація Дональда Трампа змогла його підтримати. Зокрема, у тексті Росія не названа агресором, хоча факт вторгнення визнається.

Ключові вимоги проєкту резолюції:

  • Негайне припинення вогню: Генасамблея закликає до повного та безумовного припинення бойових дій між РФ та Україною.

  • Обмін «всіх на всіх»: Повний обмін військовополоненими та звільнення всіх незаконно утримуваних осіб.

  • Повернення дітей: Вимога негайно повернути всіх депортованих цивільних осіб та дітей.

Промова Трампа: чого очікувати Україні?

Увечері (о 4:00 ранку за київським часом) президент США Дональд Трамп виступить у Конгресі з традиційною промовою «Про стан справ у державі». Минулого року він згадав про війну в Україні лише побіжно. Українські дипломати та громада уважно стежитимуть, чи знайдеться місце для України в цьогорічних пріоритетах Білого дому, враховуючи «компромісний» характер нової резолюції ООН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ 12:00 ОНЛАЙН! ВІВТОРОК, 24 ЛЮТОГО ! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!

