Росія 25 червня "закидала" Україну ракетами: які області опинилися під ударами

Російські окупанти вночі та вранці 25 червня випустили по території України щонайменше 60 ракет.

Вони були запущені з території Білорусі та Чорного моря.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про масовану ракетну атаку ворога.

Житомирська область

Найбільше ракет ворог випустив по Житомирській області. Їх було близько 30. Так, на початку четвертої години ранку у Житомирі пролунала сирена, сповіщаючи про повітряну тривогу. Під час тривоги на початку п'ятої години в місті було чути звуки близько десяти вибухів.

"Сьогодні зранку прокинулись від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, були обстріляні військові об'єкти навколо міста, ракети були запущені з території Білорусі. Їх було 24", - повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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Згодом голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що є загиблі. "Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи від 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині. Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет. Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", – зазначив Віталій Бунечко.

Чернігівська область

25 червня близько 05 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Як повідомляє ОК "Північ", за попередніми даними, втрат немає, подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом.

Львівська область

Росія о 4 годині ранку випустила по Львівській області з Чорного моря шість ракет. Дві з шести ракет збила ППО, інші чотири потрапили у військовий об'єкт в Яворівському районі, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький та додав, що четверо людей отримали поранення.

Миколаївська область

Вранці 25 червня під час повітряної тривоги, яку було оголошено о 6.15, у місті Миколаєві пролунали вибухи. Російські окупанти завдали обстрілів ракетами з акваторії Чорного моря. Про руйнування та жертв наразі інформація не повідомлялася.

Хмельницька область

Сили ППО збили дві ворожі ракети над Хмельницькою областю. "Уламки однієї з них впали в лісі Кам'янець-Подільського району, іншої – у сільському саду одної з територіальних громад Хмельницького району. Загиблих та травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Київська область

Також цього ж ранку під час оголошеної близько 3.30 повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи, більша частина з яких була наслідком роботи української ППО.

Окрім ракетних ударів російські окупанти атакували Харківську та Дніпропетровську області артилерією та РСЗВ. Так, зранку 25 червня, близько 7:40 окупанти обстріляли Широківську та Зеленодольську громади Дніпропетровської області. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок.

З артилерії та РСЗВ обстріляли м. Харків та Харківську область. Внаслідок російських обстрілів, за даними обласного Центру екстреної медично допомоги, в Ізюмському районі 5 мирних мешканців поранені, 1 жінка 59 років загинула. В м. Чугуїв 2 поранених, в Чугуївському районі поранення отримав фельдшер екстреної меддопомоги. 1 людина поранена в Харківському районі.

Не припиняються ворожі обстріли з артилерії, авіації, танків та РСЗВ у Донецькій та Луганській областях, де тривають бої.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 122-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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