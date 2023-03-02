Росія адаптується, замість ракет — шахеди та кулі: військовий експерт пояснив тактику окупантів

Ворог шукає спосіб, як він може реалізувати ту невелику кількість ракет для одного залпу, але максимально ефективно, зазначив Ігаль Левін.

Чи відмовляється Росія від тактики обстрілів "калібрами" через те, що така тактика довела свою неефективність. Чи є якась інша причина, про це ТСН.ua розповів офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор ГО "Українська оборона" Ігаль Левін.

"Вони (російські військові – ред.) намагаються адаптуватися, запускають шахеди та кулі, аби виявити українську ППО та завдавати ударів. У зв’язку з тим, що закінчилася зима, їхні спроби зруйнувати енергетичну інфраструктури України у них не вдалися, вони зараз будуть шукати нові шляхи реалізації тих небагатьох залпів ракет", - зазначив військовий експерт.

Левін наголосив, що можливості ППО та ЗРК України ростуть, ворог прекрасно це розуміє і намагається знайти спосіб, як він може реалізувати ту невелику кількість ракет для одного залпу, але максимально ефективно.

Також читайте Чому Україна не може збивати ракети С-300: військовий експерт Ігаль Левін пояснив

Нагадаємо, 28 лютого Гуменюк попередила про ймовірність підготовки Росії до нової масованої ракетної атаки по Україні, яка можлива протягом двох діб.

У ніч проти 1 березня окупанти з півночі запустили по Україні дрони-камікадзе. На Полтавщині вдалося збити до п’яти ворожих безпілотників.

Раніше після атаки дронами росіяни запускали по Україні ракети, однак протягом останніх днів цього не відбувалося. Як зазначили в Повітряних силах ЗСУ, це не означає, що ворог змінив свою тактику.

Читайте також: