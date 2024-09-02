Росія атакувала Київ усім, чим змогла: момент удару, наслідки та подробиці (відео)

Все, що відомо про атаку та наслідки – в ексклюзиві TSN.ua.

Окупанти знову атакували Україну, найбільше ударів зазнав Київ. На столицю російські окупанти запустили балістичні та крилаті ракети, є руйнування, зокрема у навчальному закладі. Не минулося й без постраждалих. Не залишають у спокої Харків та Сумщину.

Все, що відомо про атаку та наслідки – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Масована атака на столицю!

Під ранок 2 вересня Росія знову атакувала Україну. Найбільше дісталося цієї ночі Києву. Лише у межах столиці протиповітряна оборона знищила понад десяток крилатих та близько десятка балістичних ракет, а також ударний безпілотник. Попередньо, це ракети Х-101 та KN-24/Іскандер-М. На камери киян потрапили моменти влучань.

Уламки впали у чотирьох районах столиці, про це повідомив мер Кличко. Внаслідок атаки є й постраждалі, ними займаються медики.

"Зранку 2 вересня Росія вкотре здійснила ракетну атаку на Київ. Екстрені служби працюють у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах. Станом на 06:25 до медиків за допомогою звернулися двоє дорослих – одного з них госпіталізували. Так, за попередньою інформацією, у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, наразі пожежу ліквідували.

Крім того, у Святошинському районі сталася пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Пошкоджено МАФи поблизу станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює. У Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні. Пожежу ліквідували. У Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Усі екстрені служби працюють на місцях”, – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про постраждалих?

Пізніше у поліції розповіли більше про постраждалих. Зокрема, поранення отримали 32-річний чоловік та 19-річна дівчина, їх ушпиталили, ще одній потерпілій, 24-річній місцевій мешканці, надано допомогу на місці. У день, коли в школярів та студентів розпочинається новий навчальний рік, Росія вирішує вкотре залякати українців. Через атаку, як вже повідомляв Кличко, зруйнована котельня Міжрегіональної Академії Управління персоналом, там розтрощено все.

Удар по території навчального закладу!

Неподалік місця, де все спалахнуло, вранці 2 вересня мали зібратися першокурсники. Кореспонденти "Суспільного" побували на місці прильотів. Зокрема, поспілкувалися зі студенткою одного з закладів освіти, де уламки влучили в корпус котельні. Аліна розповіла, що живе у гуртожитку і щойно почалася повітряна тривога, спустилася в укриття, а потім почула дуже гучні вибухи. Окрім котельні, також поруйновані складські приміщення навчального закладу.

"У нас в гуртожитку є бомбосховище. Ми всі туди спустилися. Потім почули гучні вибухи, усі забігли, почали кричати. Ми дуже налякалися і почути, що прилетіло щось на територію... Ми вийшли, побачили, що все почало горіти", – каже студентка.

Внаслідок удару РФ значних пошкоджень також зазнала будівля ісламського культурного центру. Там також показали наслідки атаки.

У результаті чергового терористичного акту росії сьогодні зранку, зазнала значних пошкоджень будівля ісламського культурного центру АМУ/ ДУМАРК у м. Києв (мечеть на Нивках). Що є черговим підтвердженням того що ми воюємо з абсолютним злом.

Ракети маневрували!

У Київській міській військовій адміністрації показали відео наслідків та розповіли, що удар був комбінованим, а ракети маневрували, росіяни хотіли завдати якнайбільше шкоди.

Скільки ракет вдалося збити?

Загалом цієї ночі бойова робота нашого ППО велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Російські окупанти запустили 58 ракет та дронів по країні, про це повідомили у повітряних силах та доповіли про результати роботи.

"Загалом було виявлено 58 повітряних цілей: 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 14 крилатих ракет Х-101; 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400; 1 ракета невстановленого типу; 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136". 1 крилата ракета Х-101 та 3 ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил а також розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито: дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23; 13 крилатих ракет Х-101; 20 ударних БпЛА Shahed-131/136", – зазначили у КМВА.

Польська авіація знову в небі!

Що цікаво, Польща знову піднімала авіацію через масовані удари РФ по Україні. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що минулої ночі спостерігалася інтенсивна активність російської дальньої авіації, яка завдавала ударів по об'єктах на території України. Південно-східна частина Польщі, яка межує з Україною, була залучена до моніторингу ситуації. Помоніторили та й на цьому все, нічого нового.

Атаки по Харківщині!

Крім цього, близько першої ночі серія вибухів пролунала і у Харкові. У місті знову зафіксовані кілька влучань. Один безпілотник поцілив у Київському районі міста в приватний житловий будинок, там постраждала 66-річна жінка, другий безпілотник вдарив у Слобідському районі поблизу освітнього закладу, повідомив міський голова Терехов. Вдруге вибухи пролунали о пів на шосту ранку. За інформацією міського голови, в Індустріальному районі Харкова від удару ракетою є загоряння у садовому товаристві. Нагадаємо, що Харків рашисти атакували і 1 вересня. Через масований удар там 47 постраждалих, серед яких семеро дітей, наймолодшому пораненому усього три місяці. За інформацією Офісу генпрокурора, прокурори та слідчі поліції встановили, що по торговельному центру у Салтівському районі Харкова росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

"Прокурорами та слідчими поліції наразі встановлено, що по торгівельному центру у Салтівському районі м. Харкова ворог застосував дві балістичні ракети "Іскандер-М". Щодо будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі зафіксовано пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М", а також ще три влучання ракет типу С-300/400 по прилеглій території", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Удари по Сумщині!

Також вночі та зранку 2 вересня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації. Загалом зафіксовано 80 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська Білопільська, Хотінська, Річківська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська громади. Також окупанти здійснили ракетний удар по Сумській громаді. Поранень зазнали 18 цивільних людей. Перед цим, ввечері 1 вересня російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах. За останньою інформацією травмовані 18 людей, шестеро з яких – діти, про це повідомили у Нацполіції Сумщини. Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше пʼять багатоповерхівок.

Бумеранг вже повернувся до Росії!

Російські загарбники продовжують масовано атакувати Україну навіть у ранок, коли усі діти збиралися до школи та університетів. Але бумеранг існує, він вже 2 вересня миттєво влупив по Бєлгородській області, там тепер школярі залишаться вдома, через “опєратівную абстановку”. Зло завжди буде покарано. Росія має затямити, що тепер жоден удар не залишиться без уваги.

Нагадаємо, в ніч проти 2 вересня армія РФ здійснила ракетний удар по Києву. У кількох районах впали уламки, загорілися будівлі та авто. Уламок ракети влучив у корпус котельні одного із закладів освіти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ АТАКУВАЛА КИЇВ УСІМ, ЧИМ ЗМОГЛА! Момент удару, наслідки та подробиці!