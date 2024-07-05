Росія атакувала Україну десятками “Шахедів”: Жданов попередив про небезпеку найближчими днями

В ніч проти 5 червня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Ворог випустив 32 “Шахеди” — всіх їх збили Сили протиповітряної оборони. Вибухи пролунали в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.

Навіщо ворог запускає БпЛА, якщо ми їх усі збиваємо, чому не застосував ракети одночасно з “Шахедами” та чи могла ця атака бути розвідкою перед масованим ракетним ударом — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Вони б'ють тому, що треба бити. Сподіваються, що вони проб'ють нашу систему протиповітряної оборони. Іноді таке трапляється, але відмовитися від ударів вони реально на сьогоднішній день не можуть. Тому вони будуть бити. До останнього дня цієї війни вони намагатимуться бити по наших об'єктах”, — каже військовий експерт.

За його словами, характер цілей абсолютно різноманітний — як енергетика, так і військові об'єкти.

“Чи дає їм це якісь розвідувальні дані? На сьогоднішній день важко сказати. Тому що ми не спостерігаємо в повітрі роботу літаків-розвідників, які б їх фіксували. Пам'ятаєте, коли вони застосовували літак-розвідник А-50, то це було зрозуміло. Тому що летять “Шахеди”, ми їх намагаємося збити, всі радіолокаційні станції ввімкнені, вони працюють, світяться. І росіяни зрисовують ці координати, і потім по цих районах завдають ударів. Сьогодні такої роботи з їхнього боку немає”, — розповів Олег Жданов.

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Крім того, українська армія пошкодила три російські станції дальнього загоризонтного спостереження.

“Принаймні південна частина України — там, де переважно проходить лінія фронту, де окуповані території, вона на сьогоднішній день цими станціями не проглядається. Тож це суто воєнні цілі з метою нести максимальну шкоду нашій економіці і нашим військовим”, — розповів військовий експерт.

Найімовірніше, за словами Олега Жданова, минулої ночі Росія не застосовувала ракети одночасно з безпілотниками, тому що з ними не все так добре, як розповідає Путін.

“Останнім часом крилаті ракети вони дуже рідко використовують. Сьогодні, наскільки я розумію, найбільша кількість ракет, яка у них є, це комплекс “Іскандер”. Причому до нього є ракети і крилаті, і балістичні — і вони його постійно застосовують. То удари балістичними ракетами по Полтаві, по Миргороду, потім крилатими ракетами по Дніпру. Але це все комплекс “Іскандер” — у межах 500 км”, — каже Олег Жданов.

На думку військового експерта, можна зробити висновок, що інші носії ракет на сьогоднішній день або неспроможні виконувати бойові завдання, або річ у нестачі ракет.

“Я думаю, що і те, і те. З “Калібрами” там, найімовірніше, спроможність надводних кораблів — треба їх ремонтувати. Не може нескінченно пускова установка запускати ракети. Вона потребує регламентного ремонту і відновлення після певної кількості запусків. З літаками теж саме. Особливо зі спроможністю піднімати в повітря ракети і виходити на рубежі пуску. 38 бомб упало на територію Бєлгородщини від 1 січня поточного року. Це говорить про те, що або у техніків руки звідти ростуть, або підвіси не тримають таку вагу. Щойно йде якесь перенавантаження, пілот робить якийсь маневр, ці бомби відриваються — а це технічний стан”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, в ніч проти 5 липня російські окупанти знову атакували Україну. Вони випустили 32 "Shahed-131/136" із районів Курська, Приморсько-Ахтарська.

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