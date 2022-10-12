Росія атакувала ворожими цілями декілька регіонів України: все, що відомо про терор Путіна

Вечір середи, 12 жовтня, для жителів деяких областей України - неспокійний. Країна-терористка Росія атакувала Київську, Житомирську, Рівненську, Вінницьку та Черкаську області ворожими об'єктами. Найімовірніше, це були російські безпілотники.

Все, що відомо про вибухи станом на зараз - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Вінницька область

Найперше про звуки вибухів повідомили жителів Вінницької області. В середу, 12 жовтня, під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибухи. Згодом місцева влада підтвердила інформацію про вибухи в області. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов поінформував, що російські військові атакували область двома безпілотниками, їх знищила система ППО.

"Вінниччину ворог атакував двома дронами-камікадзе. Силами протиповітряної оборони обидва ударні безпілотники знищено!" - написав Борзов у своєму телеграм-каналі.

Вибухи у Черкаській область

Також ППО спрацювала на Черкащині. Там увечері 12 жовтня пролунало кілька вибухів. В ОВА пояснили, що працює протиповітряна оборона через повітряну тривогу в сусідній області. Повітряну тривогу у регіоні не оголошували. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець закликав місцевих не панікувати - все під контролем українських сил.

Житомирська область

Росія також атакувала літальними апаратами Житомирську область. У місцевих телеграм-канал повідомили про вибухи у регіоні. У Мережі з'явилися відео, на яких видно начебто роботу системи ППО. На кадрах зафіксовано момент збиття ворожого об'єкта. На небі видно слід, який залишається після відпрацювання протиповітряної оборони. Пізніше в ОВА підтвердили, що сили ППО спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату.

"Сьогодні ввечері на Житомирщині сили ППО попередньо спрацювали по нерозпізнаному літальному апарату. Більш докладна інформація буде згодом після детального вивчення території спеціалістами. Дякуємо ЗСУ! Віримо в Перемогу! Слава Україні!", - написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Київська область

Ввечері 12 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги у небі над Київською область місцеві жителі помітили щось схоже на БПЛА. Після цього в області пролунали вибухи. Офіційної інформації досі немає.

"В Мережі шириться інформація, що у небі був помічений об'єкт, схожий на БпЛА, і деякі мешканці Київщини повідомляють про звуки вистрілів. Інформація потребує підтвердження", – йдеться в одному з місцевих пабліків.

Рівненська область

У Рівненській обласній військовій адміністрації поінформували, що під час крайньої тривоги протиповітряна оборона (ППО) збила ворожу ціль на півночі регіону. Про це написав голова ОВА Віталій Коваль.

"Друзі, під час крайньої повітряної тривоги на півночі Рівненщини було збито ворожу ціль. Дякую силам ППО і ЗСУ за надійний захист! Перемога - за нами", - йдеться у його дописі.

В момент робити ППО в області лунала повітряна тривога, яка тривала 41 хвилину.

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