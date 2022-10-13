Росія атакувала захід України: які області і що відомо станом на зараз (відео)

Після обіду у четвер, 13 жовтня, у деяких західних областях під час оголошеної повітряної тривоги пролунали вибухи. Звуки вибухів чули жителі Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Волинської та Рівненської областях. Росія атакувала захід України ракетами з Чорного моря та, ймовірно, безпілотниками.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію у західних регіонах станом на зараз.

По Львівщині РФ випустила три ракети

Російська війська знову запустили ракети по Львівській області. Увечері під час повітряної тривоги у Львівській області пролунали вибухи. Спочатку в ОДА повідомили про роботу ППО, але згодом додали, що одна ворожа ракета влучила в ціль - у військовий об'єкт у Золочівському районі.

О 16:48 очільник Львівщини Козицький повідомив, що по області окупанти випустили 3 ракети, 2 з яких влучили у один з військових об‘єктів.

"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. 3 ракети, 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО", - написав він.

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Вибухи у Волинській області

Вибухи також пролунали у Волинській області, зокрема у Луцьку. За інформацією очевидців, в області працювали сили ППО, втім, це поки не підтвердила місцева влада. Очільник області Юрій Погуляйко повідомив, що походження звуків вибухів у регіоні ще з’ясовують та закликав залишатися в укриттях.

"Щодо звуку вибуху на Волині – інформацію з’ясовуємо. Станом на 16.45 год. немає підтвердженої інформації про приліт чи роботу ППО в області", – написав Погуляйко.

Що відомо про вибухи у Чернівецькій області

Звуки вибухів також чули у Чернівецькій області. Місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Перед тим очільник Чернівецької ОВА Пкслан Запаранюк у соціальних мережх написав, що над Буковиною було зафіксовано проліт російської ракети. Наразі більше деталей немає.

"Чернівецька область працює ППО, залишайтеся в укриттях!" - йдеться у його дописі.

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РФ атакувала Тернопільську область

У Тернопільській області під час повітряної тривоги 13 жовтня пролунали вибухи. Про це повідомляли жителі Чортківщини. Згодом очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш поінформував, що в регіоні працювала система ППО. Де саме - він по розкрив.

"На Тернопільщині могли чути звуки, схожі на вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. На місце виїхали спеціалісти", - написав посадовець.

Рівненська область

Також вибух чули жителі Рівненщини. За попередньою інформацією, повітряну ціль збила ППО. За словами очевидців, після оголошення тривоги в регіоні пролунав щонайменше один вибух. Ймовірно, що знищили літальний апарат. Наразі офіційного підтвердження від місцевої влади немає. Втім, під час тривоги голова Рівненської ОВА Віталій Коваль закликав не нехтувати правила повітряної тривоги.

Нагадаємо, 13 жовтня біля 16 годині на всій території України, окрім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога була оголошена. У соціальних мережа повідомляли про ймовірний запуск російських ракет із акваторії Чорного моря. Можливим напрямком називали західні та центральні області.

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