Росія атакує Запоріжжя КАБами: чому ворог почав діставати до міста та яке наступне

Військовий експерт розповів, як протидіяти атакам росіян та що для цього потрібно.

Минулої ночі РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомляють у МВС України, росіяни завдали 7 ударів (попередньо – КАБами) по території обласного центру та району.

Внаслідок удару пошкоджено 13 житлових будинків, два навчальні заклади, транспортні засоби. Травмовано 21 людину, з них одна дитина.

Ворог почав атакувати місто керованими авіаційними бомбами, які раніше застосовував по прифронтових містах – Харкову, Херсону та Сумах.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, чому до цього списку додалося Запоріжжя, як протидіяти ворожим атакам та чи будуть скидати керовані авіабомби на інші міста.

Просування противника та вдосконалені КАБи

На думку військового експерта Ігоря Романенка, подібне відбувається через те, що ворог просувається на захід і зупинити його поки не вдалося.

"Нашим захисникам вдалося збити темп просування противника на Покровському та Кураховському напрямках, але однаково ворог просувається, зокрема, на Времівському напрямку в бік Запоріжжя. Для росіян цей обласний центр має принципове значення. Нагадаю, що єдиним обласним центром, який їм вдалося захопити, був Херсон, який ворог втратив. Зараз дістатися до Херсона через річку Дніпро – дуже важке завдання. А ось Запоріжжя для них стало ближчим, тому й використовують можливість, атакуючи місто вдосконаленими керованими авіаційними бомбами", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Експерт додає, що ворог вдосконалює свої керовані авіаційні бомби, збільшуючи їхні можливості з дальності польоту. Росіяни використовують бомби в 250, 500, 1000 кг та навіть 3-тонні.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: телеграм-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова

Як протидіяти керованим авіаційним бомбам

Ігор Романенко зауважує, що нам потрібно активно протидіяти застосуванню КАБів, бо вони мають величезну руйнівну потужність, що бачимо по наслідках у Запоріжжі.

"Передусім ми повинні завдавати ударів по наземних об’єктах – складах противника, де зберігаються керовані авіаційні бомби, а також по аеродромах, де базуються носії КАБів. Дуже важливо знищувати їх ще на землі, а також боротися з ними в повітрі, коли літак має здійснити запуск бомб", – розповідає Ігор Романенко.

Атака Запоріжжя КАБами – серед поранених – дитина та літні люди!

Зняття заборони на удари по аеродромах РФ

Він додає, що для завдавання ударів по наземних об’єктах ворога необхідна ракетна зброя, за отримання якої зараз триває справжня боротьба.

"Ми маємо вимагати її від союзників, а також виробляти власну зброю. Потрібно знімати всі заборони з завдавання ударів по російських аеродромах, і передусім відносно тих, де зберігаються керовані авіаційні бомби та розташовані їхні носії – Су-24 та Су-34", – запевняє Ігор Романенко.

Що може зупинити використання керованих бомб

Експерт додає, що потрібно, щоб американці нарешті надали нам крилаті ракети великої дальності JASSM класу "повітря-земля", щоб мати змогу завдавати ударів по наземних цілях противника – складах з КАБами та ворожих літаках.

"Ці ракети можна запускати з F-16, які ми отримали від європейських партнерів у незначній кількості. Американці, до речі, стримують процес подальшого передавання винищувачів, хоча відомо, що Україна підготувала для них 20 пілотів. Але щоб бити по наземних цілях противника, потрібні саме американські ракети. Без них F-16 не будуть ефективними і ескалація триватиме. Росіяни будуть і надалі безкарно застосовувати керовані авіаційні бомби, бо завадити їм ми нічим не зможемо", – пояснює Ігор Романенко.

Новини ТСН 16:00 23 вересня. Обстріл Запоріжжя. Жалоба в Кривому Розі. Пожежа на Київщині

Як знищувати загрозу в повітрі

Щодо боротьби з російськими КАБами, коли вони разом з носіями вже в небі, то на думку генерала Романенка, їх потрібно збивати зенітно-ракетними комплексами дальнього та середнього радіусу дії.

"Це можна робити завдяки Patriot та SAMP/T, а також збивати винищувачами. Але нагадаю, що до винищувачів F-16 ми отримали застарілі ракети: AIM-9 – їхня дальність лише декілька десятків кілометрів – та ракети AIM-120 дальністю на 110 кілометрів. У цей же час росіяни застосовують ракети Р-37 дальністю 300 кілометрів. Звісно, що ними вони можуть збивати наші літаки та встановлювати чергові рекорди. Така ось ситуація в боротьбі з російськими керованими авіаційними бомбами", – розповідає військовий експерт.

Він додає, що можна застосовувати ракети зі шведських Gripen, які мають дальність 200 кілометрів, а також американські ракети "повітря-повітря" дальністю 160-180 кілометрів, але використовувати їх американці нам не дозволяють.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: "Суспільне Запоріжжя"

Чи є загроза для інших міст

На запитання, які ще українські міста, окрім Запоріжжя, можуть піддаватися атакам російських КАБів і чи може ворог атакувати ними Дніпро, експерт каже, що все залежить від ситуації на фронті.

"Раніше керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю росіяни не били. Але ворогові вдалося просунутися ближче до міста і вдосконалити свої засоби ураження – збільшити їхню дальність. Тому під приціл потрапило Запоріжжя, що буде далі – залежить від ситуації на лінії фронту", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що серед постраждалих – дитина: в ДСНС розповіли про ситуацію після атаки на Запоріжжя.

Росіяни атакували Запоріжжя КАБами! 21 поранений! ТСН наживо з місця влучання

Читайте також:

Нова загроза для України від іранських ракет Dezful та Zolfaghar: що може отримати Путін та як застосувати

Чи зможе Росія воювати весь 2025 рік та як змусити Путіна здатись: експерт проаналізував заяву Буданова

Ракетно-дронові удари по Україні можуть стати цілодобовими: що задумав диктатор Путін