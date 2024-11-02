Росія б'є по Україні оновленими "Шахедами": експерти назвали новий задум Путіна

Під час останніх атак путінська армія гатила по Україні "Шахедами" з термобаричною бойовою частиною. Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

За даними експертів цієї установи, поки не йдеться про масове використання дронів саме з термобаристикою.

"Якщо у інших "Шахедів" уламково-фугасна дія, то у цих бойова частина спрацьовує за рахунок тиску, температури та хімічних елементів. Тобто може йтись про інший спосіб ураження", — кажуть в КНДІСЕ.

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов про оновлені "Шахеди" каже наступне: "В даному випадку ключовий вплив на об’єкт ураження здійснюється за допомогою температури. Фактично завданням цих дронів є запалювання. Якщо, наприклад, казати про уламково-фугасну бойову частину, то передбачається вибух та розліт уламків. Тут йдеться про дрони, які створюють умови для загоряння того чи іншого об’єкта".

За словами аналітика, зараз ворог шукає будь-які можливості для того, щоб максимально здешевити дрони та за рахунок здешевлення здійснювати більш масовані атаки, щоб максимально перевантажити наші системи ППО.

"Окупанти протягом тижня використовують кілька сотень дронів, а лише кілька відсотків досягають цілей. Тому ворог шукає будь-які можливості масштабувати виробництво та рівень збитків для України", — каже Селезньов.

Та резюмує: "Ціллю таких "Шахедів" може бути будь-який об’єкт. Все, куди прилетить — окупантам буде за щастя. Нищення цивільних об’єктів — це створення певної зневіри в українському суспільстві. Жовтень був рекордним по кількості застосування "Шахедів" та їхніх аналогів — понад 2 тисячі. Ще два місяці тому відомі українські експерти казали, що це нереально, що російська оборонна промисловість неспроможна постачати на фронт тисячу дронів. А по факту — 2 тисячі".

В той же час експерти спростовують твердження про те, що нові "Шахеди" більш небезпечніші, ніж їхні минулі аналоги: "Попередньо відомо, що це не так. Кожний з "Шахедів" несе смертельну небезпеку, але рівень потужності саме цих дронів як мінімум не перевищує небезпеку попередніх".

Шахедів у Росії стане ще більше

Раніше повідомлялось про те, що Росія накопичила кількасот ракет і готується до удару.

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