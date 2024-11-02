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Росія б'є по Україні оновленими "Шахедами": експерти назвали новий задум Путіна

Росія б'є по Україні оновленими "Шахедами": експерти назвали новий задум Путіна

Путінська армія атакує Україну оновленими "Шахедами", які можуть спричинити велику пожежу. Колаж ТСН.ua

Окупанти за рахунок здешевлення дронів намагаються здійснювати більш масовані атаки.

Під час останніх атак путінська армія гатила по Україні "Шахедами" з термобаричною бойовою частиною. Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

За даними експертів цієї установи, поки не йдеться про масове використання дронів саме з термобаристикою.

"Якщо у інших "Шахедів" уламково-фугасна дія, то у цих бойова частина спрацьовує за рахунок тиску, температури та хімічних елементів. Тобто може йтись про інший спосіб ураження",  — кажуть в КНДІСЕ.

Своєю чергою, колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов про оновлені "Шахеди" каже наступне: "В даному випадку ключовий вплив на об’єкт ураження здійснюється за допомогою температури. Фактично завданням цих дронів є запалювання. Якщо, наприклад, казати про уламково-фугасну бойову частину, то передбачається вибух та розліт уламків. Тут йдеться про дрони, які створюють умови для загоряння того чи іншого об’єкта".

За словами аналітика, зараз ворог шукає будь-які можливості для того, щоб максимально здешевити дрони та за рахунок здешевлення здійснювати більш масовані атаки, щоб максимально перевантажити наші системи ППО.

"Окупанти протягом тижня використовують кілька сотень дронів, а лише кілька відсотків досягають цілей. Тому ворог шукає будь-які можливості масштабувати виробництво та рівень збитків для України",  — каже Селезньов.

Та резюмує: "Ціллю таких "Шахедів" може бути будь-який об’єкт. Все, куди прилетить  — окупантам буде за щастя. Нищення цивільних об’єктів  — це створення певної зневіри в українському суспільстві. Жовтень був рекордним по кількості застосування "Шахедів" та їхніх аналогів  — понад 2 тисячі. Ще два місяці тому відомі українські експерти казали, що це нереально, що російська оборонна промисловість неспроможна постачати на фронт тисячу дронів. А по факту  — 2 тисячі".

В той же час експерти спростовують твердження про те, що нові "Шахеди" більш небезпечніші, ніж їхні минулі аналоги: "Попередньо відомо, що це не так. Кожний з "Шахедів" несе смертельну небезпеку, але рівень потужності саме цих дронів як мінімум не перевищує небезпеку попередніх". 

Шахедів у Росії стане ще більше

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