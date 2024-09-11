Росія безупинно тероризує Київ “Шахедами”: Жданов розкрив мету Путіна

Путінська армія продовжує тероризувати Київ “Шахедами”. Ворог майже щоночі випускає безпілотники по столиці. Причому атаки здебільшого не масовані — п’ять-шість БПлА, які під ранок вже кружляють над містом.

Чого намагається досягти та куди цілить РФ, чому “Шахеди” не вдається збивати на підступах до Києва, попри їхню малу кількість, та чи є такі атаки ознакою підготовки ворога до масованого ракетного удару — у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Чому не вдається збити на шляху до Києва

За його словами, чим менше “Шахедів” випускає Росія по Україні, тим складніше їх збити. Справа в тому, що кожен безпілотник програмується окремо і йде своїм маршрутом. Тому їх не завжди вдається збивати до того, як вони досягнуть столиці.

“Вони розповзаються, як щури. І дуже важко виявити їх, тому що вони тихохідні. Вони йдуть на малих висотах і намагаються ховатися в складках місцевості. У цьому величезна проблема. Коли вони підходять до цілі, вони заходять з різних боків на Київ, і тут вже трохи легше, тому що ми можемо застосовувати авіацію, яка дивиться зверху”, — пояснив Олег Жданов.

Втім, авіація також не може нескінченно висіти в повітрі, каже військовий експерт.

“У кожного безпілотника своя дальність польоту. Іноді повідомляють Повітряні сили, що “Шахед” намотує круги. Він випалює паливо, а час йде. Один йде одразу на ціль, інший — ні. І тому іноді вони прориваються до столиці. І тут вже мобільні групи наші збивають їх безпосередньо в межах міста. Коли вдається, то намагаються збити на підступах”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, кількість мобільних груп, на жаль, трохи скорочена.

“Тому що Сирський частину мобільних груп перевів у Сухопутні війська, в звичайну піхоту. Це була проблема десь місяць тому. Тому тут у нас щільність трошки зменшилась. Ну а чому столиця? Тому що тут ухвалюються рішення. Вони показують, що можуть тероризувати так, як їм хочеться. У нас в минулий четвер транспортний колапс стався через повітряну тривогу. І в п'ятницю було майже повторення цього. От вони і максимально дратують суспільство для того, щоб схилити нас до перемовин”, — зазначає Жданов.

Куди цілить Росія

Військовий експерт каже, що “Шахед”, який нібито впав біля Верховної Ради минулого тижня — це уламки збитого безпілотника.

“Тут не треба робити якоїсь сенсації, тому що це вірогідність одна на мільйон. Ми не знаємо достеменно, куди летів цей “Шахед”, але його збили і він впав. На території Києва безліч об'єктів, які б могли бути цілями для тих російських безпілотників”, — розповів Олег Жданов.

Він зазначив, що постійні атаки “Шахедами” на Київ не є ознакою підготовкою до масованого ракетного удару. Водночас, за словами військового експерта, з ракетами у Росії є проблеми.

“Я думаю, що саме через те, що їх немає (слідом за БПлА не летять ракети — ред.). Як би там Російська Федерація не вихвалялася, але у них з кожним днем все більше проблем в плані виробництва ракет. Там відмовляють в комплектуючих, там не проходять фінансові транзакції по оплаті товарів подвійного призначення і таке інше. Сьогодні США тиснуть на банки Туреччини, на банки Китаю, і ті змушені йти на відмову співпраці з Росією, тому що вони бояться санкцій, бояться взагалі втратити міжнародний фінансовий ринок. От тому Росія вже не так може розмахувати своїми ракетами наліво-направо, як це було ще рік тому. Масовані ракетні обстріли трапляються раз на місяць-півтора”, — каже Олег Жданов.

Коли РФ може завдати масованого удару

Ми не можемо точно передбачити, коли російська армія завдасть наступного масованого удару, розповів військовий експерт. Однак ми постійно відслідковуємо і приблизно знаємо, коли ворог готується до атаки.

“Напередодні ракетних ударів, які були наприкінці серпня, постійно йшла розвідувальна інформація, що там накопичуються ракети, транспортні літаки на "Енгельсі" сідають, переганяють Ту-95 з "Оленья" на інші аеродроми. Тобто ми бачимо підготовку, але назвати точний день і дату, коли це станеться, на жаль, не можемо”, — пояснив військовий експерт.

Нагадаємо, Іран передав Росії сотні балістичних ракет: чим вони небезпечні для України.

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