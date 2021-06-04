"Росія буде гратися на цій історії": Кулеба висловився щодо неможливості переговорів ТКГ в Мінську

Київ має пропозиції щодо нового майданчика.

Наразі немає жодних умов для того, аби переговори Тристоронньої контактної групи з врегулюванню ситуації на Донбасі відновилися у білоруському Мінську.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми розуміємо, що Росія буде гратися на цій історії. Російській Федерації впринципі вигідно все, що гальмує мирний процес, блокує переговори. Безумовно, історію з можливістю для України чи ОБСЄ приїхати до Мінська вона буде використовувати для гальмування переговорного процесу", - зауважив очільник МЗС.

За його словами, Київ має різні пропозиції щодо того, де створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу. "Але він має бути підходящим для трьох сторін: України, ОБСЄ і Російської Фередації. Усі мають на нього погодитися", - каже Кулеба.

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Мінський процес міністр назвав брендом: "Лукашенку дали можливість долучитися до процесу, показати свою вагу. На жаль, він не виправдав довіру, дискредитував себе".

Як повідомлялося, стало відомо, що українська делегація в Тристоронній контактній групі після завершення карантинних обмежень не повернеться до Мінська на переговори щодо Донбасу. Україна шукатиме інший майданчик для переговорів, адже Білорусь перебуває під російським впливом.

Леонід Кравчук заявив, що Мінськ не може бути майданчиком переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі через скандал у Білорусі через примусове приземленням літака і арешт опозиційного журналіста Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. За його словами, це може бути нейтральна країна. Наприклад, Швейцарія або Фінляндія.

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