"Росія цю війну не виграє ніколи": експерт розповів, втрата яких населених пунктів стала для РФ критичною

Росія цю війну не виграє ніколи, впевнений військовий експерт Михайло Притула.

Деокупація великих територій України від російських загарбників стала для армії РФ репутаційним ударом, а втрата крейсера "Москва" показала, що Росія цю війну не виграє.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Михайло Притула.

"Більш критичною для них стала (втрата – Ред.) навіть не Херсону, великих міст вони не захоплювали власне. Тому фактично звільнення великих територій були критичними для них з точки погляду медійного і пропагандистського. А власне на військову силу на сьогоднішній день вони можуть не дуже розраховувати. Тому відступ з-під Києва, відступ з півночі країни, відступ з Харківської області, з правобережжя України – для них були всі ці моменти критичними", - сказав експерт.

За його словами, найбільш критичною для окупантів була втрата крейсера "Москви".

"Для них це був переломний момент, який показав, що все, Росія цю війну не виграє ніколи", - підсумував Притула.

Україна не приймає загарбницьких умов РФ

Нагадаємо, раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що жодного "мирного плану" щодо України не може існувати без врахування "сьогоднішніх реалій", тобто так званого "входження" до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відмовляється "зупинити війну" - на тих умовах, які пропонує РФ. Він зазначив, що Україна пропонує розпочати реальний мирний процес лише після виведення окупаційних військ із території Україїни.

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