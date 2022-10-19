Росія - держава-спонсор тероризму, чи держава-терорист: історичну резолюцію готуються схвалити у Європарламенті

Історичну резолюцію готуються схвалити у Європарламенті, у Брюсселі сперечаються лише про терміни, повідомляє кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

Майже весь порядок денний Європарламенту так чи інакше пов’язаний з Україною. Та цих дебатів у графіку не було, зміни ініціювала одна з найменших фракцій, і їх - внесли. Так і постало напередодні пізно увечері в сесійній залі Страсбурга питання: Росія - держава-спонсор тероризму, як заявлено в темі дебатів, чи все ж - держава-терорист, адже не платить стороннім організаціям за бомбардування мирних міст України. Довкола цього і точилася дискусія між євродепутатами. Ніхто не виправдовував Росію, не пропонував говорити з нею, а пропонували створити в Євросоюзі законодавчу базу з термінами, які пасують, на думку євродепутатів, Російській Федерації.

"Росія не спонсор тероризму, а держава-терорист! А виклик, що стоїть перед нами, полягає в схваленні закондавства, яке є у Сполучених Штатах і яке дозволить жертвам цього тероризму вимагати компенсації з активів російської держвласності. І це має бути метою нашої діяльності і наших заяв, які робитимемо протягом наступних кількох днів", - каже Радослав Сікорський.

Відсутність у Євросоюзі законодавчої бази, щоби визначити третю країну спонсором тероризму, підтвердила і єврокомісарка з внутрішніх справ ЄС. Виступаючи перед парламентом, нагадала про російські удари по українських лікарнях, школах, притулках. Жахливі звірства, сказала, мають зупинитись, причетні до них - відповісти. А зв'язок між тим, що відбувається на полі бою і в тилу за сотні, тисячі кілометрів у Єврокомісії бачать.

"Що більше російська армія зазнає поразки на полі бою, то більше вона б’є по цивільних об’єктах, намагаючись налякати українське суспільство та послабити його рішучість. Війна та агресія Росії проти України грубо порушують міжнародне право та міжнародне гуманітарне право та спричиняють масові втрати та поранення цивільних осіб", – запевняє єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Визнавати чи ні Росію державою-спонсором тероризму Європарламент шляхом голосування визначиться наприкінці листопада. Рішення передовсім символічне, бо ЄС і так доклав зусиль, аби РФ стала найбільш підсанкційною державою світу. Але потрібне, переконані євродепутати, що брали участь у дебатах, аби ізоляція країни-агресора поглиблювалася. В Москві наміри Європарламенту поки не коментували.

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