"Росія дочекалась": експерт попередив про нову загрозу з неба у війні проти України

Після чергової ракетно-дронової атаки, яку росіяни здійснили по Україні проти ночі 11 лютого, Повітряні сили ЗСУ повідомили, що удар був нанесений в тому числі по об’єктах "Нафтогазу".

Як зазначив в коментарі для ТСН.ua колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, зараз ворог використовує фактор погодних умов.

"Температура повітря зараз мінус 7. Ворог використовує фактор погоди тоді, коли наша інфраструктура є найбільш вразливою. Мінусові температури створюють певний елемент вразливості. Ворог скористався цією можливістю. Атака була комбінованою з використанням крилатих ракет", — каже Селезньов.

На його думку, цього разу ворог використав нову розробку, завдяки якій крилаті ракети летіли на наднизьких висотах.

"А з іншого боку — балістика. Тобто все було зроблено для того, щоб гарантовано причавити нашу систему ППО", — впевнений аналітик.

Крім того, за словами Селезньова, окупанти постійно використовують тактику ударів по одній цілі і ракет, і дронів.

"Це не нова тактика. Вони постійно це використовують для того, щоб завдати нам найбільшої шкоди. Я б не ризикнув вважати, що це щось унікальне — ворог досить тривалий час використовує тактику комбінованих ракетно-дронових ударів", — коментує ситуацію експерт.

На питання про можливі інтервали між цією атакою та можливою наступною, Селезньов відповів так: "Ударів за допомогою ракет морського базування "Калібр" ми не бачили вже давно. Цієї ночі це сталося. Ракети запускалися з акваторії бухти "Новоросійськ". Цього ранку росіяни використовували і свої стратегічні бомбардувальники для імітаційних пусків. Цілком ймовірно, що вони відпрацьовували свої певні завдання, тому вочевидь, що вони напоготові. Буквально декілька днів тому було повідомлення, що 13, можливо 15 бортів російської стратегічної авіації Ту-95, Ту-160 готові для бойового застосування. Тобто будь-якої миті це може статися".

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На це питання, яке хвилює багатьох киян, військовий експерт відповідає так: "Ворог використовує тактику: "вода камінь точить". Таким чином, направляючи дрони на столицю, ворог намагається все ж таки знайти слабкі місця в нашій системі ППО, щоб гарантовано уразити певні об’єкти. Допоки ворогу це не вдається".

Та продовжує: "Але скільки ще буде тривати перевірка на стійкість наших систем ППО — сказати складно. Коли я чую, як працюють наші системи ППО, то розумію, що це — сучасне озброєння, яке нам передали наші партнери. Ці системи демонструють свою влучність та ефективність. Але є певний ресурс, можливості для будь яких систем, які тримають стійку оборону столиці. На скільки вистачить запасів боєприпасів для цих систем — сказати не візьмусь".

Раніше повідомлялось про те, що армія РФ атакувала об'єкти енергетики та газу.

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