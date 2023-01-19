Росія дуже хоче почати велику війну в довгу, але чи зможе – стане зрозуміло в лютому: прогноз експерта

Росія прагне розпочати в Україні велику і тривалу війну на виснаження, розраховуючи на те, що цього не витримає Захід, який надає Києву військову допомогу.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Коментуючи плани РФ на затяжну війну, він заявив про сумніви у тому, що країна-агресорка зможе сформувати угруповання військ, необхідне для свого нового весняного наступу.

Також читайте Війна закінчиться протягом 2023 року: Подоляк виключив затягування бойових дій

"Вони дуже хотять розпочати велику війну. Питання – чим розпочинати цю війну. Ми ще подивимось, є навіть деякі сумніви, що на березень буде готовність угруповання у 200 тис. для проведення наступальної операції. А Путін ставить план – пів мільйона до літа зібрати, а потім ще треба їх навчати, чимось озброїти", – сказав Жданов.

Водночас він запевнив, що Захід готовий до війни в довгу.

"Так, вони дуже сподіваються на війну в довгу. Тому що основним критерієм цієї війни вони ставлять те, що Захід може не витримати війну на виснаження. Але я тут згадую слова Джо Байдена, коли він на спільній пресконференції з президентом Зеленським під час його візиту до Вашингтона сказав таку фразу, адресуючи, я так розумію, її Путіну: "Ви хочете повоювати з нами в довгу? Спробуйте". Так що Захід готовий до війни в довгу", – зазначив військовий експерт.

"Але в лютому ми вже подивимось, наскільки Росія буде спроможна вести війну в довгу", – наголосив Жданов.

Нагадаємо, в українській розвідці 16 січня повідомили, що президент РФ Володимир Путін не очікував, що війна проти України затягнеться на довго, тож зараз він розглядає варіант тривалих бойових дій на виснаження. Для цього в Росії мобілізують всі резерви та засоби.

Очільник розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв теж заявив про підготовку в РФ до затяжної війни. Він пояснив, що у вересня 2022 року там зрозуміли, що не можуть виграти війну, тому вирішили зробили її затяжною – від двох до чотирьох років. В іншому разі Росії загрожував би розвал.

Зауважимо, що Жданов раніше давав оцінку, що Росія в Україні, як і свого часу в Афганістані, не потягне війну на виснаження.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.