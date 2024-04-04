Росія двічі вдарила по Харкову: ексклюзивні кадри жахливих наслідків атаки

У Харкові знову трагедія. Місто, яке атакують чи не щодня ракетами, тепер зазнало масованої атаки безпілотниками. В ніч проти 4 квітня ворог випустив по обласному центру понад десять “Шахедів”. Цілили по цивільних, уразивши житлові багатоповерхівки. Коли ж на місце приїхали рятувальники, вдарили вдруге — точно по вогнеборцях, забравши у них життя.

Деталі жахливої атаки на Харків та ексклюзивні кадри з місця трагедії — в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua від журналіста Артема Зябкіна.

Масована атака “Шахедів”

Жахливий звук, який почула ця пара під ранок у Харкові, пронизує до кісток. До їхнього двору прилетів “Шахед” від росіян. Вибух миттю освітив усе навкруги, після чого у небо здійнявся стовп полум’я та диму.

Загалом по Харкову ворог запустив аж 15 “камікадзе”. Більшість збили сили ППО, втім, на жаль, не всі. Влучання були у Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах міста.

Мер міста Ігор Терехов повідомив у своєму Telegram: “Харків пережив тяжку ніч. Місто було атаковане "Шахедами", які уразили житлові будинки. Один влучив у 14-поверхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі”.

Внаслідок влучання по цій 14-поверхівці загинула 69-річна жінка. В будинку, в якому вона жила, частково зруйновано та випалено полум’ям балкони на верхніх поверхах.

Коментарі постраждалих

Наша колега Аліна Туришин зараз працює в Харкові. Вона приїхала на місце "прильоту" одного з “Шахедів” і поспілкувалася з постраждалими. Багато кого цієї ночі Росія залишила без домівок.

Знову цивільні будинки, звичайні житлові квартири. Але росіяни на цьому не зупинились. Коли до багатоквартирного будинку на порятунок цивільним прибули рятувальники, росіяни вдарили по ньому вдруге. На жаль, загинули троє вогнеборців, також поранено поліцейського та медсестру. Деталі надають у Національній поліції і публікують відео евакуації одного з ДСНСників, якому вдалося вижити. Героя екстрено повезли до лікарні.



“Країна-терористка й далі б’є по мирному населенню із застосуванням тактики "подвійних ударів". Декілька хвиль "Шахедів" по цивільній інфраструктурі Харкова вбили чотирьох людей, та щонайменше одинадцять людей отримали поранення.

Серед загиблих — троє рятувальників, які ліквідовували наслідки першої хвилі влучань та рятували цивільних. Серед поранених — рятувальник ДСНС, медсестра обласного центру екстреної медичної допомоги та поліцейський”.

Як врятувати харків’ян?

Як захистити Харків від нескінченних ударів ворога? Врятують лише F-16? На це важливе запитання в ексклюзивному коментарі ТСН.ua відповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, терористичну тактику “подвійного удару” ворог застосував не вперше. 15 березня 2024 року під аналогічний “повторний” удар потрапили вогнеборці з Одеси. Ракета кремлівських терористів забрала життя двох рятувальників, а також ще 19 людей, зокрема медиків та правоохоронців. Загалом різних травм зазнали більше 70 одеситів.

Зеленський не змовчав

На цьому фоні ще більш кричущими стають засудження деяких міжнародних організацій, які критикують українські удари вглиб Росії, зокрема, останній по Татарстану.

3 квітня про це згадав і президент Зеленський та видав базу. Нехай приїдуть до Харкова, а потім вже когось засуджують:

“Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла, без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє”.



Команда ТСН.ua висловлює співчуття рідним та друзям загиблих і бажає швидкого одужання всім постраждалим. Росія — країна-терористка. А терористи розуміють тільки силу, тож закликаємо донатити на ЗСУ, адже саме вони крок за кроком наближають нас до перемоги, а отже і приносять справедливість! Слава Україні! Слава ЗСУ!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЛЮДИ ШОКОВАНІ! Росія ДВІЧІ вдарила по Харкову: приліт у житловий будинок! Ексклюзивні кадри!

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