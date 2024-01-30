Росія гатить по Україні ракетами із КНДР: Жданов розповів, що відомо про нову зброю та навіщо це Кім Чен Ину

Росія використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї. Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі з посиланням на розсекречені дані розвідки США.

Відомо, що під час атаки 30 грудня 2023 року армія Російської Федерації запустила корейські ракети по Запорізькій області. Українські слідчі не виключають, що саме корейські балістичні ракети могли прилетіти по Харкову 2 січня. А під час однієї з нещодавніх ракетних атак РФ по Києву була випущена ще щонайменше одна північнокорейська балістична ракета, пишуть аналітики Defense Express.

Що це за ракети та як вони потрапляють до Росії? Навіщо КНДР передає їх РФ та скільки їх вже може бути у ворога? Які в них характеристики та чи може ППО в України збивати їх, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Балістична ракета КНДР — характеристики

КНДР має на озброєнні ракети КN-23 і КN-24. Військовий експерт Олег Жданов у коментарі сайту ТСН.ua розповів, що їхня дальність оцінюється у межах 600 кілометрів.

Більш детальних тактико-технічних характеристик цих ракет немає. Але є висновки західних експертів про те, що ця ракета ліпша за російську, каже військовий експерт.

Скільки таких ракет у КНДР

Скільки таких ракет у КНДР — теж ніхто не знає, розповів Олег Жданов.

“Це закрита країна і там дуже важко добувати розвідувальні дані. Тим більше, що вони можуть співпрацювати з Китаєм. І, скоріше за все, так воно і є”, — каже військовий експерт.

Навіщо КНДР віддає ракети Росії

За словами Олега Жданова, Китай може постачати компоненти для цих ракет. Він припускає, що Північна Корея надає ракети Російській Федерації ракети на вимогу Китаю.

“Тому що Північна Корея, її лідер Кім Чин Ин, заявляє, що вони готуються до війни. Віддають накази у прямому ефірі і військово-промисловому комплексу, і армії своєї країни — щоб вони готувалися до війни. Заявляє, що Північна Корея не буде уникати війни з Південною Кореєю, а буде навпаки використовувати будь-який шанс розпочати цю війну і перемогти в ній. І тут він віддає ракети і боєприпаси — мільйон снарядів вже віддав, зараз ракети віддає. Я думаю, що тільки під гарантії Китаю, що він або поставить замість них свої власні ракети, або надасть все необхідне для того, щоб відновити їх наявність в самій Північній Кореї”, — каже військовий експерт.

Скільки ракет КНДР вже передала Росії

Ми не можемо оцінити чи прогнозувати, скільки ракет КНДР передала чи планує передати Росії, розповів Олег Жданов.

“Можемо тільки гадати на кавовій гущі. Що стосується способу передачі, нагадаю, що у Північної Кореї є маленький спільний шматочок кордону з Російською Федерацією — там є залізниця. Вони можуть возити скільки завгодно. На сьогоднішній день, до речі, за даними британської розвідки, військово-технічне майно передається в основному морським шляхом. Вони завантажують на морські судна і везуть в Російську Федерацію”, — каже військовий експерт.

На його думку, Росія, скоріше за все, випробовує корейські ракети на придатність їхнього застосування для Збройних сил.

“Якщо Росія домовиться з Китаєм, то буде дана команда, і Північна Корея може дати 10-20-100 ракет — важко уявити, скільки їх”, — розповів Олег Жданов.

Чи може Україна збивати корейські ракети

Військовий експерт каже, що сьогодні не існує незбивного озброєння.

“Якщо це крилата ракета, вона летить як літак. Ми знаємо, як з нею боротися. Якщо це балістична ракета, то тут суто математика, і у нас є комплекси. Так, їх набагато важче перехоплювати, тому що вони дуже швидкісні, дуже швидко летять, особливо на малій дальності. Тим не менш, у нас є засоби — той же Patriot, той же SAMP/T, які здатні збивати балістичні ракети”, — розповів Олег Жданов.

Наскільки може затягнутися війна в Україні

Росія, як країна-агресорка, формує свій пул прихильників, каже військовий експерт.

“У нас є свій пул партнерів, які нам допомагають — коаліція в форматі “Рамштайн”. Російська Федерація теж формує свою коаліцію тих, хто її підтримує. Тут головний фактор — це Іран і Китай. І, скоріше за все, Китаю вигідно торгуватися за свою зовнішньополітичну позицію, тому вони і самі постачають обладнання постачають Росії всупереч санкцій, і газ купують в Росії — платять валюту. І санкційні товари типу мікрочіпів постачають. Можливо, через Північну Корею зброю. Значить так вигідно Китаю. На жаль, на кожну дію є протидія. От Китай сьогодні з Росією разом в нашому обличчі протидіють західному світу”, — розповів Олег Жданов.

За його словами, це затягує війну в Україні, однак вона не може тривати нескінченно.

“Є низка факторів, які впливають і на економіку, і на фінанси, і на військове питання. Причому, як у нас, так і в Російської Федерації. У РФ ситуація у порівнянні з нами набагато гірша в цих сферах, крім військової. Тому я би не сказав, що нескінченно довго, але те, що, на жаль, вона затягується — так”, — каже військовий експерт.

Скільки ракет накопичила Росія

За останніми даними української розвідки, в Росії накопичено близько 900 ракет різних типів, ще 100 щомісяця вона виробляє.

“І це дуже мало. Вони розраховують на масовані ракетні удари, коли 70-80, до 100 ракет в одному пуску. Тоді це має ефект. Тому вони збирають все, що є. Зараз там артилерію витягують 50-х років зі складів, тому що до неї ще є боєприпаси. І пропаганда ж біжить поперед всіх. Те, що вони кажуть, що ракети роблять пачками, то це ж не зовсім відповідає дійсності. Тим більше, що корейська летить далі, ніж “Іскандер”, — розповів Олег Жданов.

Масовані ракетні удари можуть почастішати

Військовий експерт каже, що російські масовані атаки по Україні можуть почастішати, якщо КНДР постачатиме їй ракети.

“Скоріше за все, Росія готується десь за місяць. Раніше вони навряд чи почнуть. Десь з другої половини лютого до середини березня. Там якраз і річниця повномасштабного вторгнення і плюс під президентські вибори їм потрібно буде показати перемоги на лінії фронту. Піхотою вони сьогодні нічого досягти не можуть. Я думаю, що вони за місяць піднакопичать ракети, трошки попросять у Північної Кореї, можливо ще в Ірана ще — там теж є що просити. Так що я думаю, що вони можуть вдатися до масованих атак”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, в Офісі президента України прокоментували інформацію про постачання ракет КНДР до Росії. За словами Михайла Подоляка, Москва вже не маскує свої наміри міфічною "денацифікацією" на тлі укладання договорів з Пхеньяном і Тегераном. "Вісь зла" ще ніколи не була настільки очевидною, наголошує він.

Видання Sky News з посиланням на заяву Південої Кореї пише, що КНДР використовує Україну як ядерний полігон для своєї зброї, яка здатна нести ядерний заряд.

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