Росія гатить по Україні ракетами з касетним зарядом: Жданов попередив про небезпеку

Російська армія взялася атакувати українські міста модернізованими ракетами з касетними зарядами. Вибухонебезпечні предмети, які можуть бути розкидані на великій площі після вибуху ракети, становлять загрозу життю і здоровʼю людини.

Що це за зброя та чим вона небезпечна, у коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, росіяни зрозуміли, що ракета Х-101/555 має дуже велику дальність, втім вона не потрібна, щоб вражати цілі на території України. Тому вони за рахунок зменшення паливних баків нарощують головну частину ракети і роблять там подвійний заряд.

“Залишають осколково-фугасний заряд і додають касетний заряд. Касетний заряд містить в собі певну кількість субелементів, фактично осколково-фугасні гранати чи міни, які розлітаються під час спрацювання касетної частини, падають і вражають цілі. Дуже ефективно касетні боєприпаси застосовуються для ураження відкрито розташованої не броньованої або легко броньованої техніки. Саме це і знаходиться на будь-якому аеродромі, на стоянках літаків чи стоянках техніки, які обслуговують літаки. Тому вони намагаються застосувати кассетні боєприпаси”, — пояснив військовий експерт.

Олег Жданов зазначив, що касетні субелементи, якими начинена ракета, можуть мати таймер самоліквідації або ж спрацьовують в результаті удару.

“Якщо це категорія мін, як на фотографіях, які публікують з Василькова на Київщині, вони можуть бути подвійної дії. Або від удару спрацьовують, або спрацьовує таймер самоліквідації. На яку годину він виставлений? Зазвичай 24-48 годин, тобто одна-дві доби. Але вони можуть спрацьовувати і від дотика або переміщення. Якщо хтось намагатиметься чіпати або обережно перенести, то може спрацювати датчик руху, який її підірве”, — розповів Олег Жданов.

Тому ні в кому разі не можна чіпати ці вибухонебезпечні предмети, підкреслив військовий експерт. Якщо ви побачили таку кулю, треба позначити місце і повідомити відповідні органи — поліцію або ДСНС.

“А у зв'язку з тим, що ми збиваємо ці ракети, тут пастка ще в тому, що субелементи не вибухають в повітрі. В повітрі може вибухнути фугасна частина. А ракета, руйнуючись, все одно розкидає ці субелементи, вони падають на землю. І вони можуть вибухнути в будь-якому місці”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, Росія завдала потужного удару по Україні: Жданов пояснив, чому половину ракет не вдалося збити.

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