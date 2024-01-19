Росія глушить GPS, НАТО мобілізує військо: що відомо про загрозу війни Москви з Альянсом

У керівництві НАТО наголошують на необхідності військової трансформації Заходу та підготовці населення до "всебічної війни" з Росією.

Після заяв політиків із низки країн Заходу про російську загрозу, яка нависла над Європою, у НАТО прямо заявили – цивільне населення західних держав повинне готуватися до "всебічної війни" з Росією. На тлі зростання напруженості РФ глушить GPS-сигнал у Балтійському регіоні, а Альянс готує масштабні військові навчання.

Про загрозу війни Росії та НАТО читайте на ТСН.ua.

Загрозу спалахування великої війни в Європі та російської агресії вже не перший місяць обговорюють представники держав-членів НАТО. Зокрема, не одну заяву з цього приводу зробили в Польщі, Латвії, Естонії, Литві та навіть у Німеччині, яка так гарно ладнала з Москвою до повномасштабного російського вторгнення до України.

Про відповідні ризики прямо заговорили і представники самого Альянсу, наголосивши на необхідності військової трансформації Заходу та підготовці населення до "всебічної війни" з Росією.

У НАТО попередили про загрозу війни з РФ

Цього тижня у Брюсселі голова Військового комітету Альянсу, голландський адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО потребує військової трансформації, а Захід повинен підготуватися до "епохи воєн".

Бауер зазначив, що в минулому країни НАТО жили в епоху достатку, коли все було передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності. Однак зараз наближається зовсім інша епоха, коли все може статися у будь-який час, включно із початком війни.

"Вони (політики – ред.) повинні налаштувати своє мислення на епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіваного, епоху, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективними", – наголосив очільник Військового комітету Альянсу.

За його словами, збройні сили НАТО вже готові до початку війни, але й громадяни західних держав повинні бути готовими до конфлікту, бо це вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

Голова Військового комітету НАТО, голландський адмірал Роб Бауер / Фото: Associated Press

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі – це не факт. І тому ми (НАТО – ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", – сказав Бауер.

Він зазначив, що Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня.

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати і не все вийде без проблем у найближчі 20 років", – сказав голландський адмірал.

Росія глушить GPS-сигнал у регіоні Балтійського моря

На тлі зростання напруженості та регулярних погроз з боку Росії на адресу то однієї, то іншої країни НАТО, у регіоні Балтійського моря почав періодично зникати сигнал GPS. Приблизно від початку січня перебої фіксувалися у Фінляндії, Естонії та Польщі.

Так, 17 січня GPS-сигнал був відсутній на великій частині польської території та в районі Сувалкського коридору. За інформацією Cyberdefence24.pl, збої збігаються з теоретичним діапазоном дії російських систем РЕБ, розташованих у Калінінградській області.

Зауважимо, російські медіа повідомляли, що від середини грудня 2023 року підрозділи Балтійського флоту РФ проводили тренування з системою РЕБ "Борисоглібськ-2" у Калінінградській області.

Мапа території Польщі, на якій зник сигнал GPS 17 січня

Офіційної інформації про причини збоїв у роботі GPS поки що немає, але експерти підозрюють, що за цим може стояти Росія. Як поінформував голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон, раніше схожі інциденти фіксувалися у зв’язку з російськими військовими навчаннями. На його думку, "це приклад гібридних дій, спрямованих на створення невизначеності".

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Викладач військової стратегії Шведського університету оборони, підполковник Йоакім Паасіківі вважає, що збої в роботі GPS могли бути "свого роду тестом", перш ніж Росія використає їх у "сірій зоні" або гібридній війні.

"Це може бути початком неприємної ескалації", – застеріг підполковник.

Щодо реакції політиків на інциденти, то прем'єрка Естонії Кая Каллас припустила, що саме Росія стоїть за хвилею збоїв у роботі GPS-навігації. Щоправда, за словами політикині, це, схоже, не було навмисно скеровано на членів НАТО.

Які у Путіна плани на Європу

Диктатор хоче відновити Російську імперію

Чимало заяв про агресивні та загарбницькі плани президента Росії Володимира Путіна щодо Європи пролунали цього тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Так, президент Латвії Едгарс Рінкевичс переконаний, що господар Кремля хоче відновити Російську імперію кінця 19 століття.

Рінкевичс також заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко – союзник Путіна – використовує міграцію як гібридну зброю проти Латвії і Польщі. Також є спроби використати нові технології, штучний інтелект, кібервійну.

Як готується Латвія

Президент Латвії повідомив, що його держава працює над посиланням рівня боєздатності армії і збільшить витрати на неї до рівня 3% ВВП. Він також нагадав, що Канада очолює у Латвії бойову групу розширеної присутності, яку планується збільшити до рівня бригади. До неї входять солдати країн-союзників. Зокрема, Польщі.

"На жаль, ми часто на крок, а то й на два позаду Путіна, він знайде, як нас атакувати. Ми маємо діяти наперед. І часом бачу, що іноді колег з НАТО треба переконувати, що ми будемо бачити ще неприємніші речі, ніж побачили", – зауважив Рінкевичс.

Латвійський лідер погодився із думкою, що "Україна є першою лінією оборони" в Європі.

"Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони – це Україна. Ми краще дякуватимемо українцям, які воюють, аніж, можливо, їм довелося б дякувати нам", – сказав президент.

президент Латвії Едгарс Рінкевичс / Фото: Associated Press

Німеччина – за те, аби завадити Путіну перемогти в Україні

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час виступу в Давосі закликав світову спільноту не дати Путіну здобути перемогу у війні проти України.

"Ми як світова спільнота потребуємо співпраці: більше кооперації, більше довіри, відновлення багатосторонніх інституцій. Найгіршим сценарієм була б роздробленість на окремі держави та посилення кордонів, коли кожен переслідує лише власні цілі, варить власний суп. Це породжує думку, що можна поцупити чужу картоплю і моркву", – висловився Габек.

"Путін не повинен домогтися успіху в цьому конфлікті (у війні проти України – ред.). Тоді в найближчі кілька років під загрозою опиняться всі сусідні країни", – застеріг віцеканцлер Німеччини.

Війна між НАТО та Росією можлива за п'ять-вісім років

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус озвучив оцінки експертів, які вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за п'ять-вісім років. Міністр сказав, що схильний довіряти цим оцінкам.

"Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО", – сказав Пісторіус.

Він зазначив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / Фото: Associated Press

"Стримати Путіна після захоплення України буде набагато дорожче"

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив у Давосі, що уряд його держави шукає шляхи розширення виробництва боєприпасів і військового обладнання, оскільки працює над новим пакетом допомоги для України.

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"Ми думаємо та повідомляємо нашим союзникам, що вартість стримування пана Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато більшою, ніж вартість забезпечення України для ефективного захисту від його акту агресії", – зазначив Сікорський.

Схожу за духом заяву зробив і президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що затягування Заходу з допомогою для України – це "страшний експеримент", який може призвести до великої кризи для всієї Європи. Без допомоги США та ЄС Україна буде слабшою, і "це буде можливість для Росії захопити нас". Зеленськийтакож зазначив, що в разі поразки України спалахне війна НАТО з Росією, і Путін цього реально хоче.

Підготовка НАТО до війни з РФ – що з озброєнням і військами

На сьогодні практично всі західні країни збільшили видатки на оборону, однак необхідно відновити ті потужності, які були у часи Холодної війни. Таку заяву зробив головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис.

"Потужності військового виробництва збільшуються, але замовлення вони не покривають. Досягнення України також мають прямий вплив на нашу готовність, тому ми говоримо, що промислові потужності мають бути негайно збільшені", – наголосив Рупшис.

Військові навчання Альянсу

Як повідомив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, наступного тижня розпочнуться навчання Альянсу під назвою Steadfast Defender ("Стійкий захисник") за участю 90 тис. військовослужбовців з усіх країн блоку, а також Швеції. Навчання триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, зокрема на кордоні з Калінінградською областю РФ. Завершаться навчання у травні.

За легендою, противником НАТО на навчаннях буде вигадана держава Occasus, яка схожа на Росію. Відповідно до сценарію, ця держава нападе на одного з членів Альянсу, чим спровокує Третю світову війну.

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Під час навчань заплановано провести щонайменше 500 повітряних бойових операцій.

"Це буде наочна демонстрація трансатлантичної єдності та сили, а також рішучості продовжувати робити все необхідне для взаємного захисту наших спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку", – зазначили в НАТО.

Раніше Велика Британія анонсувала, що скерує на навчання 20 тис. своїх військових. Участь у маневрах братиме також британська авіаносна ударна група з восьми кораблів і підводних човнів на чолі з флагманом класу Queen Elizabeth, а також винищувачі F-35 Lightning та літаки спостереження Poseidon P8.

Британський військовий корабель / Фото: Associated Press

Близько 16 тис. британських солдатів разом із танками, артилерією та гелікоптерами базуватимуться у Східній Європі від лютого до червня 2024 року. Військово-морський флот Британії розмістить понад 2000 моряків у Північній Атлантиці, Норвезькому та Балтійському морях. Понад 400 командос Королівської морської будуть розгорнуті за Полярним колом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вперше за 40 років настільки масштабно! НАТО проведе навчання в Європі для стримування РФ

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