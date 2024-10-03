Росія готова завдати масованого ракетного удару по Україні: військовий експерт назвав дату

Вересень став першим місяцем від початку війни, коли Росія щодня атакувала Україну “шахедами”. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких збили 1107. Ще частину подавили засобами РЕБ.

Водночас російська армія накопичувала ракети та готувалася до майбутніх масованих атак по Україні. А Запоріжжя, Харків, Суми та Херсон потерпали від постійних обстрілів КАБами.

Чи здатна Росія продовжувати атаки з такою ж інтенсивністю? Чи готова українська ППО до таких викликів? Скільки ракет накопичила армія РФ та які міста може тероризувати КАБами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чого намагається досягти Росія атаками “шахедами”

Основне завдання щоденних російських атак “шахедами” — “засушити” українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО.

“Разом із “шахедами” йшли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дій знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміють, що “засушили”, може піти ракетна атака”, — розповів Роман Світан.

Росія може завдати ракетного удару 7 жовтня

Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні, і вона може статися будь-якої миті. Від останнього удару минув понад місяць і ворог накопичив понад сотню ракет за цей час.

“Але ухвалять рішення вдарити, найімовірніше, виходячи з якоїсь політичної доцільності. Наприклад, в районі 7 жовтня (на день народження Путіна — ред.). Або після того, як точно визначать, що “засушили” всю систему ППО”, — припустив Роман Світан.

Він зазначив, що в Росії можуть виробляти 15-20 “шахедів на добу. Зараз, за його словами, російська армія використовує безпілотники, які накопичила протягом літа. Однак після того, як в РФ закінчаться запаси на складах, там, ймовірно, працюватимуть “з коліс”.

“Тобто приблизно ті самі 15-20 “шахедів” на добу використовуватимуть і надалі”, — вважає військовий експерт.

Чи готова українська ППО до випробування “шахедами”

Роман Світан каже, що в українських сил ППО є механізми знищувати “шахеди” не використовуючи велику кількість ракет.

“У нас зараз працює хороша система РЕБ і практично сліпить “шахеди”. Вони йдуть і губляться. Принаймні з радіоконтролю. А отже врізаються в землю. У нас зараз досить хороша щільність наземних мобільних груп плюс зенітно-гарматних комплексів. І коли вже кілька ліній оборони не збивають “шахед”, тільки тоді випускають ракета. Плюс авіація теж успішно виконує бойові завдання”, — розповів військовий експерт.

Він вважає, що надалі українській армії варто “здешевити” протидію російським безпілотникам, адже ворог не збирається зменшувати темпи атак.

“Щоб зробити це, а також збільшити кількість знищених “шахедів”, краще докупити кілька ескадрил легкомоторних літаків типу Embraer EMB 314 Super Tucano. Це легкомоторний літак із вбудованими кулеметами. За один політ він може збити до десятка “шахедів”. А година польоту коштує до 500 доларів. Принаймні на правому березі легкомоторні літаки успішно виконуватимуть ці завдання”, — вважає Роман Світан.

Росія готується до атак по енергетиці

Роман Світан вважає, що за настанням холодів в Україні основне завдання російської армії буде знову бити по енергетичній інфраструктурі.

“Якщо ми не будемо бити у відповідь. Тобто якщо ми “згасимо” європейську частину Росії нашими далекими засобами ураження, то тоді їм уже не буде куди бити. Вони зрозуміють, що “душитимемо” далі. Тому можуть, так би мовити, заспокоїтися”, — каже військовий експерт.

Сьогодні, за його словами, ворог має в запасах понад тисячу ракет, яких вистачить на десять масованих атак. На думку Романа Світана, російська армія намагатиметься дістатися систем енергорозподілу. Однак бити по атомних станціях не буде.

“Побояться реакції у відповідь, серйозної реакції світової спільноти. Ядерну енергетику вони бити не будуть. А от до систем розподілу, підвищуючих трансформаторах, фідерах, лініях електропередач вони намагатимуться дістати і “шахедами”, і ракетами. Залежно від можливостей”, — вважає Роман Світан.

Зима 2024-2025 в Україні, на думку військового експерта, буде такою, як і минула.

“Зима однозначно буде неспокійна. Але якщо вчасно провести заходи щодо прикриття системи перерозподілу електроенергії та закупівлі трансформаторів, деяких пристроїв для передачі електроенергії, щоб вони у нас були постійно в запасі, то підготуватися до атаки можна”, — каже Роман Світан.

Куди Росія може діставати КАБами

Основний тип боєприпасу, якими Росія тероризує українські прифронтові міста Харків, Запоріжжя, Суми та Херсон — це ФАБ-500.

“Це бомба, що вільно падає. Вона обвішується так званими системами корекції, тобто “крильцями” — для розуміння. Вони дають можливість з простих авіабомб, яких у росіян тисячі, а то й десятки тисяч залишилося після Радянського Союзу, робити плануючу авіаційну бомбу. Дальність планування десь до 70 км”, — розповів Роман Світан.

Російська армія використовує такі авіабомби для атак по цивільним містам вже другий рік, а зараз вийшла на “серйозні” обсяги виробництва систем планування до них.

“І вони вже йдуть вперед — додаватимуть двигун. Тобто з вільно падаючої зробили авіабомбу, що планує. А з неї робитимуть практично ракету — дозвукову крилату ракету з певною траєкторією польоту”, — пояснив Роман Світан.

За словами військового експерта, коли боєприпас матиме двигун та тепловий слід, його буде легше знищувати — за допомогою зенітно-ракетних комплексів та літаків-перехоплювачів.

“Оптимальний варіант — це знищувати російські літаки, які скидають ці КАБи. Діставати вони можуть зараз на глибину близько 50 кілометрів від лінії фронту або лінії кордону. Чому у нас і велика проблема із Сумами, Харковом, Херсоном. А ось після того, як системи планування почали діставати до 100 кілометрів, ще й із Запоріжжям”, — каже Роман Світан.

Українські міста та області будуть страждати від атак КАБами, поки ми не відсічемо можливість підходу російських літаків до кордонів, пояснив військовий експерт.

“А це можна зробити лише за допомогою достатньої кількості зенітно-ракетних комплексів типу Patriot або SAMP/T та літаків F-16 з дальніми засобами ураження. Звичайно, літаючі радари потрібні для того, щоб визначати ці цілі. Тобто протидіяти КАБам краще протидіючи носіям — знищуючи російські літаки у повітрі. Або з землі — дальніми засобами ураження, намагаючись дістати до аеродромів, де розташовані ці літаки”, — розповів Роман Світан.

За його словами, наразі Росія не може діставати до інших великих прифронтових чи прикордонних міст КАБами. Наприклад, щоб вдарити ними по Дніпру, російській армії необхідно підійти до Павлограда Дніпропетровської області.

“А це неможливо”, — каже Роман Світан.

Нагадаємо, у Запоріжжі кількість потерпілих зросла до 35 осіб, серед них троє дітей. Також стало відомо, що через атаку росіян загинув 70-річний чоловік. Такі наслідки обстрілу, який окупанти здійснили напередодні керованими авіаційними бомбами.

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