Росія готувалась заздалегідь: експерт назвав головну загрозу найближчих годин

Після ранкової ракетно-дронової атаки 31 грудня, яка не класифікується як масштабна, російська армія може здійснити найближчим часом повторний удар — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Російські z-пабліки повідомили, що російська армія атакувала заводи, які задіяні в мережі оборонно-промислового комплексу нашої країни. Заявляється також про пошкодження котелень та багатоповерхівок. Тобто ракетний терор триває", — каже Селезньов.

Та додає: "Звісно, що під час ранкової атаки ворог витратив невелику кількість своїх ресурсів. Тому, відповідно, ракети у нього залишились. Також ми бачимо, що російська армія комбінує удари — летить балістика, крилаті ракети. Це робиться для того, щоб причавлювати нашу систему ППО. Яку ціль окупанти намагалися уразити в Києві — про це не повідомляється. Зазвичай таке відбувається, якщо ворог намагається вдарити по наших військових об’єктах. Очевидно те, що нам треба бути напоготові".

Аналітик нагадує, що рік тому буквально за декілька хвилин до нового року почалась масштабна повітряна тривога, вночі лунали вибухи.

"В ніч проти 2 січня ворог здійснив масштабну ракетно-дронову атаку. Скоріш за все, російська армія знов буде використовувати цей фактор тиску в період новорічних свят. Ресурс для цього є — 1400 ракет", — нагадує Селезньов.

Була відповідь?

На це питання колишній речник Генштабу ЗСУ відповідає наступне: "Чи варто розглядати нинішню ракетну атаку як відповідь на удари цієї ночі по Курській області та Криму? Не думаю. Зазвичай таке готується заздалегідь — завчасно готуються літаки, завантажуються ракети, виїжджають на позиції наземні ракетні комплекси. Я впевнений в тому, що жодного зв’язку між українськими ракетно-дроновими атаками та російськими немає. Єдина та принципова відмінність — ми воюємо з російськими військовими. Руйнуємо їхні бази, склади, командні пункти, наносимо удари по місцях дислокації ворожої сили. Ворог зазвичай вбиває мирне населення нашої країни".

Резюмуючи, Селезньов каже, що ймовірність наступного удару є і вона висока.

"Повторна ракета атака може відбутись в будь-який момент. Ворог використав лише 8 своїх стратегічних бомбардувальників, певний запас ресурсів він має", — уточнює експерт.

Ракетний удар по Київщині сьогодні: перші кадри з жахливими наслідками

Раніше повідомлялось про те, що відомо про наслідки вранішнього обстрілу.

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