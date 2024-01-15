Росія готує десант і новий наступ: небезпечна дата, напрямки і попередження Залужного

Рашисти не полишають мрій захопити столицю України. Повторний наступ готують і ще на кількох ділянках фронту. Попередив про плани ворога навіть головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про усе це детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Росіяни готують повторний наступ?

Розмови про повторний наступ росіян — вже не новинка, але ситуація на фронті гострішає, а загроза нападу на нові ділянки вища. В Інституті вивчення війни проаналізували ці дні й дійшли висновку, що російські загарбники готуються до наступу на сході та півдні України вже найближчими тижнями. Й хоча зазначається, що навряд чи їм вдасться досягти успіхів, за цим стоїть боротьба наших військових.

“ISW продовжує оцінювати, що попри зимові погодні умови і стан місцевості, російські війська, ймовірно, намагатимуться підтримувати або інтенсифікувати локальні наступальні операції на сході України, намагаючись перехопити й утримати ініціативу. За даними ISW, російські війська не зможуть здійснити оперативно значущі прориви”, — йдеться у повідомленні.

Заяви аналітиків та західних ЗМІ

Нагадаємо, що у своєму щоденному звіті за 9 січня аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової “буферної зони”.

Експерти вважають, що заклики до широкомасштабного наступу на Харків — це хитрий маневр росіян, аби відвернути українські сили від можливого втручання на Куп'янському напрямку. Схожі заяви лунали й від західних ЗМІ.

Зокрема The Telegraph випустив скандальну статтю з інформацією про ймовірний наступ ЗС РФ. Там зазначалося, що око росіяни поклали на Харків й навіть спрогнозували день повторного нападу — 15 січня.

Такі висновки журналісти зробили через масовані атаки окупантів на Харків. Особливо з грудня місто закидають балістикою, б’ють прицільно по цивільних об’єктах, атакували й військові позиції, тож усі ці фактори розглядали “як підготовку до широкомасштабного наступу в найближчі тижні”.

Сирський про Харківщину

Про складну ситуацію на Харківщині повідомляв 3 січня у Telegram і командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр

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Заява голови ОВА

Натомість заява журналістів із прогнозами та датами наступу обурила місцеву владу. 5 січня на брифінг вийшов очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, коментуючи матеріал ЗМІ, сказав, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ.

“Скупчення ми наразі не спостерігаємо, не фіксуємо. Всі лінії кордону — ситуація у нас не змінилася, але ми моніторимо все в режимі онлайн, наші військові вживають всіх необхідних заходів, щоб бути готовим до будь-яких розвитків подій. Для того, щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Об'єктивних причин казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку — немає. Однак ця ситуація може змінитися щохвилини”, — зазначив він.

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Зведення за 14 січня і заява Залужного

14-го ж січня ЗСУ відбили 3 ворожі атаки біля Синьківки та Петропавлівки Куп’янського району. Про це у щоденному зведенні написав начальник Харківської ОВА Синєгубов. Напередодні, 10 січня в зону відповідальності ОСУВ “Хортиця” поїхав і головнокомандувач Залужний, він теж не заперечує, що окупанти раз за разом намагаються наступати, втім зазначає, що наші воїни відбивають атаки.

Крім того, Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist ще в грудні заявляв, що у нього немає сумнівів, що “військові РФ знову підуть на Київ”.

“Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати. Я вивчав історію двох чеченських воєн — все було так само. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ”, — сказав Залужний.

Коли росіяни можуть посунути знову?

За його словами, стратегічне завдання України — підготуватися до загострення війни, яке може статися наприкінці січня, або навесні. Такого розвитку подій не відкидають ані в МЗС, ані військові, які уже не перший день попереджають про плани росіян захопити столицю. Людей просять заради власної ж безпеки підготуватися до різних варіантів розвитку подій, адже нехай такі знання не знадобляться, аніж їх бракуватиме.

Що робиться в армії РФ?

Російські генерали не припиняють стягувати все нових і нових людей на фронт для тих же м’ясних штурмів. Щодоби в армію РФ вступають близько 1000-1100 осіб, про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький: “Це йде і на поповнення втрат, і на формування резервних полків. Але це не можна назвати прихованою мобілізацією. Давайте так: у них йде мобілізація. Просто це не проводиться так масово, як у жовтні-грудні 2022 року”.

Звідки російські солдати беруть мотивацію і чому інформація про наступ — справжня загроза?

Питається, звідки в них береться ця мотивація, попри втрати? Все просто, “вєлікая” расія вже давно загнала своїх людей у бідність, тож усе, чим керуються нові “вояки” — золоті гори, тобто заробітна плата. Водночас, Росія зуміла налагодити виробництво ракет.

Скібіцький розповів, що лише станом на січень 2024 року ворог виробляє близько 115-130 стратегічних ракет. Плюс до цього росіянам вдається виготовляти в місяць 100-115 ракет оперативно-тактичного класу (на кшталт Х-31, Х-59 тощо). Також вже зараз РФ готує десантно-штурмові бригади для висадки в тил ліній оборони ЗСУ. Про це також заявили у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

“Ймовірно, це будуть спроби висадки з гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу. Їх використовуватимуть як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції у короткостроковій перспективі”, — зазначили в ISW.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РОСІЯ ГОТУЄ ДЕСАНТ І НОВИЙ НАСТУП! Небезпечна дата, напрямки і попередження Залужного!

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