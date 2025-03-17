Росія готує масований ракетний удар: Жданов попередив про можливу атаку

Які бажані цілі для Росії та чи вдосталь ракет для ППО в Україні.

Російська армія завдала чергового масованого удару безпілотниками по Україні в ніч на 17 березня – напередодні перемовин Путіна і Трампа.

Внаслідок атаки постраждало шість регіонів, зокрема Київ.

Що цим хоче сказати очільник Кремля і чи будуть продовжуватися обстріли, чого чекати далі, навіщо ворог цілить по столиці – про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Трамп “не помічає”, що робить Путін

На його думку, далі вірогідне підсилення російських обстрілів. І найгірше, що Путін може даже додати до “Шахедів” ще й ракети.

“Справа в тому, що Трампу абсолютно наплювати. Він домовився з Путіним, він “віддає” Україну. А Путін, скоріше за все, віддає Сполученим Штатам Ізраїль і Близький схід. А тому Трамп, судячи з його поведінки, робить вигляд, що не помічає те, що робить Путін. Він віддав на повністю на відкуп Путіна – як дожмеш Україну, так її і її отримаєш. От скоріш за все за таким принципом”, – каже Олег Жданов.

США вийшли з групи розслідувачів, яка могла покарати Путіна за злочини в Україні. Водночас тиснуть на Україну – мовляв, треба поступитися територіями, щоб владнати цей “конфлікт”.

“Трамп показує свою байдужість по відношенню до того, як буде закінчена війна. І взагалі буде вона закінчена чи ні. Він хоче просто припинити вогонь. Так що, на жаль, ситуація погана в цьому сенсі”, – вважає військовий експерт.

Путіну потрібна оперативна пауза

Олег Жданов каже: Путіну потрібна оперативна пауза. Очільник Кремля хоче не тимчасове перемир'я на 30 діб – він хоче припинення вогню на постійній основі з підписанням мирної угоди.

Тому продовжує схиляти і тиснути – тероризує обстрілами мирне населення, зокрема столицю, Київ.

“І фактично він нам ставить ультиматум таким чином – мир в обмін на припинення вогню. З територіями не вийшло. До речі, якщо він нас виб'є з Курської області, то тоді ще повернеться до “мир в обмін на території”. Я маю на увазі остаточно з Курської області, поки ми там відходимо, але ще трохи військ там залишається. Тому він тисне: хочете мир – підписуйте угоду на постійній основі. А в його вимогах головне те, що ми нейтральні і зобов’язуємося ніколи не претендувати на звільнення чи повернення територій, які він окупував”, – розповів військовий експерт.

Росія може готуватися до ракетного удару

На думку Олега Жданова, російська армія найближчим часом може повторити останній масований ракетний удар, від якого минув майже місяць.

“До речі, якщо ми подивимось статистику за останніх півроку, то десь приблизно з інтервалом в один місяць вони і проводили такі масовані удари. На щастя, кількість ракет зменшується кожного разу”, – розповів Олег Жданов.

Востаннє ворог випустив по Україні трохи більше 40 ракет під час масованої атаки.

“Цієї ночі ми Дягілєво і Саваслейку – два аеродроми атакували нашими беспілотниками. Уся російська авіація піднялася у повітря, щоб уникнути ураження. Так що, є ще чим піднімати ракети. Кількість, так, може бути невеликою. Хоча і три-чотири десятки ракет для нас буде не в радість”, – каже військовий експерт.

Чи вдосталь ракет для ППО в Україні

Олег Жданов запевняє, що в Україні вдосталь ракет для відбиття російських атак. Дефіцит, за його словами, виник лише для комплексу SAMP/T.

“Він проти крилатих ракет дуже добре працює. Тобто це просто збільшує вірогідність подолання нашої системи ППО російськими крилатими ракетами. SAMP/T проти балістики не особливо ефективний, тому що у нього немає такої ракети, як у Patriot – для боротьби з балістичними ракетами. Він слабше, але тим не менше. Там де стоять батареї SAMP/T, там буде проблема. А от в інших містах, там у нас система працює”, – розповів військовий експерт.

Які бажані цілі для Росії

За словами Олега Жданова, енергетика залишається бажаною ціллю для російської армії, попри настання весни і потепління.

“Як то кажуть, це для росіян як дійна корова. Навіщо міняти пріоритети? Бомби собі не покладаючи рук енергетику, і в кінці кінців вона “схлопнеться”. Що Путін і робить. Він довбає, довбає, довбає, сподіваючись на те, що у решті решт доб'є, і ця скеля може обвалитися”, – каже Олег Жданов.

Раніше ми писали про те, що останніми тижнями російська армія стала частіше випробовувати міцність оборони України на північному кордоні. Очевидці розповіли про потуги армії Путіна за 387 км від Києва.

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